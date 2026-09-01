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Logística do carvão: projeto de nova via para a China visa cortar custos de transporte

Rússia

O governo da região de Kuzbass retomou o projeto de construção de um corredor ferroviário direto para a China, com traçado passando pela República de Altai. O governador Ilya Seredyuk definiu a rota como prioridade para reduzir os custos de transporte dos exportadores regionais, que atualmente enfrentam baixa rentabilidade devido aos custos logísticos via portos do Extremo Oriente.

Железнодорожные пути на фоне заката
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Железнодорожные пути на фоне заката

Atualmente, a saturação do Polígono Oriental e os altos valores de frete impactam a receita das mineradoras. Segundo dados das autoridades regionais, as tarifas de transporte consomem até 80% do preço final do carvão, deixando apenas 20% de margem para os produtores.

O projeto prevê a conexão da região de Kemerovo com a cidade de Urumqi, na China. A ativação desta via permitiria desonerar a ferrovia BAM (Baikal-Amur), direcionando sua capacidade para o transporte de produtos com maior valor agregado, como metais e produtos químicos.

Embora a rota seja considerada estratégica, os detalhes sobre o financiamento e os prazos de execução da obra ainda estão em fase de discussão no nível federal.

Diversificação Industrial e Energética

Paralelamente ao projeto ferroviário, a administração regional planeja investir na transformação da cadeia produtiva do carvão:

  • Carboquímica: Criação de unidades de processamento profundo para produzir derivados de maior valor agregado dentro da região, reduzindo a dependência da volatilidade dos preços internacionais de commodities.
  • Geração de Energia: Aumento da produção de eletricidade nos locais de extração para consumo interno e potencial exportação de energia.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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