Logística do carvão: projeto de nova via para a China visa cortar custos de transporte

O governo da região de Kuzbass retomou o projeto de construção de um corredor ferroviário direto para a China, com traçado passando pela República de Altai. O governador Ilya Seredyuk definiu a rota como prioridade para reduzir os custos de transporte dos exportadores regionais, que atualmente enfrentam baixa rentabilidade devido aos custos logísticos via portos do Extremo Oriente.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Железнодорожные пути на фоне заката

Atualmente, a saturação do Polígono Oriental e os altos valores de frete impactam a receita das mineradoras. Segundo dados das autoridades regionais, as tarifas de transporte consomem até 80% do preço final do carvão, deixando apenas 20% de margem para os produtores.

O projeto prevê a conexão da região de Kemerovo com a cidade de Urumqi, na China. A ativação desta via permitiria desonerar a ferrovia BAM (Baikal-Amur), direcionando sua capacidade para o transporte de produtos com maior valor agregado, como metais e produtos químicos.

Embora a rota seja considerada estratégica, os detalhes sobre o financiamento e os prazos de execução da obra ainda estão em fase de discussão no nível federal.

Diversificação Industrial e Energética

Paralelamente ao projeto ferroviário, a administração regional planeja investir na transformação da cadeia produtiva do carvão:

Carboquímica: Criação de unidades de processamento profundo para produzir derivados de maior valor agregado dentro da região, reduzindo a dependência da volatilidade dos preços internacionais de commodities.

Criação de unidades de processamento profundo para produzir derivados de maior valor agregado dentro da região, reduzindo a dependência da volatilidade dos preços internacionais de commodities. Geração de Energia: Aumento da produção de eletricidade nos locais de extração para consumo interno e potencial exportação de energia.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.