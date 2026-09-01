Alimentação escolar e ensino geral ganham mais verbas em Kazan

O orçamento do programa municipal "Desenvolvimento da Educação na Cidade de Kazan para 2022-2026" foi ampliado para 152,9 bilhões de rublos. O novo valor representa um aumento de 7,9 bilhões de rublos, ou 5,5% em relação ao montante anterior, conforme determinado por decreto do Comitê Executivo de Kazan.

Photo: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ шведский стол в школе

O aporte adicional provém de diferentes esferas administrativas. O orçamento municipal de Kazan elevou sua contribuição para 84,1 bilhões de rublos (um acréscimo de 4,8 bilhões). Já o cofinanciamento proveniente dos orçamentos da República do Tartaristão e da Federação Russa subiu para 47,2 bilhões de rublos, com um crescimento de 2,5 bilhões. Recursos extraorçamentários completam a soma com 21,6 bilhões de rublos.

As alterações financeiras concentram-se no final do ciclo do programa:

2025: os gastos sobem de 34,17 bilhões para 41,12 bilhões de rublos;

os gastos sobem de 34,17 bilhões para 41,12 bilhões de rublos; 2026: o volume de recursos passa de 38,68 bilhões para 39,65 bilhões de rublos.

Os valores destinados aos anos anteriores permanecem inalterados.

Embora o orçamento total tenha crescido, a distribuição interna dos recursos para 2026 foi ajustada. Houve redução de verbas para a educação pré-escolar e educação complementar. Em contrapartida, houve aumento nos investimentos destinados à educação geral e ao custeio de alimentação em escolas e creches.

Categoria / Fonte Valor Anterior (bilhões de rublos) Novo Valor (bilhões de rublos) Orçamento Total do Programa 144,9 152,9 Orçamento de Kazan 79,3 84,1 Transferências (RF e RT) 44,7 47,2 Alimentação nas Instituições 0,203 0,481 Educação Geral 19,23 20,23

A reestruturação resultou em um volume maior de transferências dos orçamentos republicano e federal, reduzindo a proporção de gastos custeados exclusivamente pelo tesouro municipal na composição total do financiamento.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.