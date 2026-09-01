O orçamento do programa municipal "Desenvolvimento da Educação na Cidade de Kazan para 2022-2026" foi ampliado para 152,9 bilhões de rublos. O novo valor representa um aumento de 7,9 bilhões de rublos, ou 5,5% em relação ao montante anterior, conforme determinado por decreto do Comitê Executivo de Kazan.
O aporte adicional provém de diferentes esferas administrativas. O orçamento municipal de Kazan elevou sua contribuição para 84,1 bilhões de rublos (um acréscimo de 4,8 bilhões). Já o cofinanciamento proveniente dos orçamentos da República do Tartaristão e da Federação Russa subiu para 47,2 bilhões de rublos, com um crescimento de 2,5 bilhões. Recursos extraorçamentários completam a soma com 21,6 bilhões de rublos.
As alterações financeiras concentram-se no final do ciclo do programa:
Os valores destinados aos anos anteriores permanecem inalterados.
Embora o orçamento total tenha crescido, a distribuição interna dos recursos para 2026 foi ajustada. Houve redução de verbas para a educação pré-escolar e educação complementar. Em contrapartida, houve aumento nos investimentos destinados à educação geral e ao custeio de alimentação em escolas e creches.
|Categoria / Fonte
|Valor Anterior (bilhões de rublos)
|Novo Valor (bilhões de rublos)
|Orçamento Total do Programa
|144,9
|152,9
|Orçamento de Kazan
|79,3
|84,1
|Transferências (RF e RT)
|44,7
|47,2
|Alimentação nas Instituições
|0,203
|0,481
|Educação Geral
|19,23
|20,23
A reestruturação resultou em um volume maior de transferências dos orçamentos republicano e federal, reduzindo a proporção de gastos custeados exclusivamente pelo tesouro municipal na composição total do financiamento.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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