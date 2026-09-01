Novas regras legislativas entrarão em vigor na Rússia e, especificamente, na região de Nizhny Novgorod a partir de 1º de setembro de 2026. As medidas, detalhadas pelo presidente da Assembleia Legislativa regional, Evgeny Lyulin, abrangem transporte, comércio, habitação e direitos sociais.
Na jurisdição de Nizhny Novgorod, os táxis deverão adotar obrigatoriamente as cores branca ou laranja em suas carrocerias. Motoristas que já possuem licença podem manter a cor atual até o vencimento do documento.
A região iniciará um experimento para legalizar casas de hóspedes em setores residenciais individuais, visando formalizar o setor hoteleiro. Complementarmente, a lei "Ambiente Sem Barreiras" passa a ser aplicada, exigindo que as autoridades garantam a acessibilidade de cidadãos com mobilidade reduzida a todas as instalações turísticas.
As novas normas ampliam a proteção a famílias e trabalhadores:
Operadoras de telefonia serão obrigadas a garantir cobertura de sinal ao longo de rodovias federais e em povoads com população de até mil habitantes. No setor cultural, instituições poderão alugar espaços para livrarias sob condições subsidiadas, vedando-se a sublocação ou a compra do imóvel.
Outras medidas incluem o reembolso de 100% de passagens aéreas para cidadãos mobilizados e a obrigatoriedade de verificação de páginas de organizações sem fins lucrativos (ONGs) em redes sociais.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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