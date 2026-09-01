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Novas regras na Rússia mudam desde a cor de táxis até a venda de cigarros

Rússia

Novas regras legislativas entrarão em vigor na Rússia e, especificamente, na região de Nizhny Novgorod a partir de 1º de setembro de 2026. As medidas, detalhadas pelo presidente da Assembleia Legislativa regional, Evgeny Lyulin, abrangem transporte, comércio, habitação e direitos sociais.

Нижний Новгород, Нижегородский кремль
Photo: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Нижний Новгород, Нижегородский кремль

Transporte e Turismo em Nizhny Novgorod

Na jurisdição de Nizhny Novgorod, os táxis deverão adotar obrigatoriamente as cores branca ou laranja em suas carrocerias. Motoristas que já possuem licença podem manter a cor atual até o vencimento do documento.

A região iniciará um experimento para legalizar casas de hóspedes em setores residenciais individuais, visando formalizar o setor hoteleiro. Complementarmente, a lei "Ambiente Sem Barreiras" passa a ser aplicada, exigindo que as autoridades garantam a acessibilidade de cidadãos com mobilidade reduzida a todas as instalações turísticas.

Restrições Comerciais e Jogos de Azar

  • Tabaco: Fica proibida a venda de cigarros, narguilés e produtos com nicotina em pontos de parada de transporte público.
  • Apostas: Após a assinatura do governador, será proibida a entrada de menores de 18 anos em casas de apostas e totalizadores.
  • Autocontrole: Adultos poderão solicitar, via portal Gosuslugi, a proibição voluntária de participar de jogos de azar por um período mínimo de um ano.

Benefícios Sociais e Trabalho

As novas normas ampliam a proteção a famílias e trabalhadores:

  • Maternidade: Mulheres com filhos de até 3 anos ficam isentas de período de experiência ao serem contratadas (o limite anterior era de 1,5 ano).
  • Imobiliário: Famílias com dois ou mais filhos podem solicitar carência em créditos imobiliários por até 1,5 ano, desde que o empréstimo não exceda 15 milhões de rublos e o imóvel seja a única residência.
  • Veteranos da SVO: Combatentes da Operação Militar Especial que retornem ao antigo emprego terão prioridade na manutenção de seus postos em caso de redução de pessoal.
  • Estudantes: Universidades deverão priorizar a concessão de quartos individuais em dormitórios para estudantes que possuam família.

Infraestrutura e Tecnologia

Operadoras de telefonia serão obrigadas a garantir cobertura de sinal ao longo de rodovias federais e em povoads com população de até mil habitantes. No setor cultural, instituições poderão alugar espaços para livrarias sob condições subsidiadas, vedando-se a sublocação ou a compra do imóvel.

Outras medidas incluem o reembolso de 100% de passagens aéreas para cidadãos mobilizados e a obrigatoriedade de verificação de páginas de organizações sem fins lucrativos (ONGs) em redes sociais.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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