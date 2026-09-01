Novas regras na Rússia mudam desde a cor de táxis até a venda de cigarros

Novas regras legislativas entrarão em vigor na Rússia e, especificamente, na região de Nizhny Novgorod a partir de 1º de setembro de 2026. As medidas, detalhadas pelo presidente da Assembleia Legislativa regional, Evgeny Lyulin, abrangem transporte, comércio, habitação e direitos sociais.

Photo: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved Нижний Новгород, Нижегородский кремль

Transporte e Turismo em Nizhny Novgorod

Na jurisdição de Nizhny Novgorod, os táxis deverão adotar obrigatoriamente as cores branca ou laranja em suas carrocerias. Motoristas que já possuem licença podem manter a cor atual até o vencimento do documento.

A região iniciará um experimento para legalizar casas de hóspedes em setores residenciais individuais, visando formalizar o setor hoteleiro. Complementarmente, a lei "Ambiente Sem Barreiras" passa a ser aplicada, exigindo que as autoridades garantam a acessibilidade de cidadãos com mobilidade reduzida a todas as instalações turísticas.

Restrições Comerciais e Jogos de Azar

Tabaco: Fica proibida a venda de cigarros, narguilés e produtos com nicotina em pontos de parada de transporte público.

Fica proibida a venda de cigarros, narguilés e produtos com nicotina em pontos de parada de transporte público. Apostas: Após a assinatura do governador, será proibida a entrada de menores de 18 anos em casas de apostas e totalizadores.

Após a assinatura do governador, será proibida a entrada de menores de 18 anos em casas de apostas e totalizadores. Autocontrole: Adultos poderão solicitar, via portal Gosuslugi, a proibição voluntária de participar de jogos de azar por um período mínimo de um ano.

Benefícios Sociais e Trabalho

As novas normas ampliam a proteção a famílias e trabalhadores:

Maternidade: Mulheres com filhos de até 3 anos ficam isentas de período de experiência ao serem contratadas (o limite anterior era de 1,5 ano).

Mulheres com filhos de até 3 anos ficam isentas de período de experiência ao serem contratadas (o limite anterior era de 1,5 ano). Imobiliário: Famílias com dois ou mais filhos podem solicitar carência em créditos imobiliários por até 1,5 ano, desde que o empréstimo não exceda 15 milhões de rublos e o imóvel seja a única residência.

Famílias com dois ou mais filhos podem solicitar carência em créditos imobiliários por até 1,5 ano, desde que o empréstimo não exceda 15 milhões de rublos e o imóvel seja a única residência. Veteranos da SVO: Combatentes da Operação Militar Especial que retornem ao antigo emprego terão prioridade na manutenção de seus postos em caso de redução de pessoal.

Combatentes da Operação Militar Especial que retornem ao antigo emprego terão prioridade na manutenção de seus postos em caso de redução de pessoal. Estudantes: Universidades deverão priorizar a concessão de quartos individuais em dormitórios para estudantes que possuam família.

Infraestrutura e Tecnologia

Operadoras de telefonia serão obrigadas a garantir cobertura de sinal ao longo de rodovias federais e em povoads com população de até mil habitantes. No setor cultural, instituições poderão alugar espaços para livrarias sob condições subsidiadas, vedando-se a sublocação ou a compra do imóvel.

Outras medidas incluem o reembolso de 100% de passagens aéreas para cidadãos mobilizados e a obrigatoriedade de verificação de páginas de organizações sem fins lucrativos (ONGs) em redes sociais.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.