Alunos na Rússia agora podem escolher a própria comida no almoço escolar

As escolas da República do Bascortostão adotaram, neste novo ano letivo, o sistema de alimentação de "escolha livre". A medida permite que os alunos selecionem individualmente os pratos do almoço diretamente na linha de distribuição. O modelo já havia sido testado em Ufa e Sterlitamak; no ano passado, o menu variado beneficiou mais de 17 mil estudantes em 117 instituições de ensino, conforme informou o primeiro-ministro da república, Andrei Nazarov.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Женщина-повар раздает школьникам обед в ташкентской школьной столовой

A mudança estrutural abrange desde a compra de insumos até a fiscalização da qualidade. Para organizar o setor, foi criada uma Associação de Empresas de Alimentação Social e um departamento governamental específico, substituindo a fragmentação de centenas de pequenas empresas que competiam apenas por preço. Essa centralização estabeleceu padrões rígidos de produção e cardápio, levando os operadores a investir mais de 2 bilhões de rublos na modernização de refeitórios e equipamentos.

Para eliminar atravessadores e garantir a procedência dos alimentos, o governo implementou um sistema de cooperativas agrícolas. Foram criadas 14 unidades de processamento, resultando em 80% dos produtos utilizados nos almoços escolares sendo produzidos dentro do Bascortostão.

A infraestrutura também passa por reformas. Em 2026, 42 escolas receberam reformas estruturais, incluindo 29 blocos de alimentação. O plano é modernizar quase todos os refeitórios da região até 2030.

Quanto aos cardápios, a gestão adotou um fluxo de aprovação em etapas:

Os cozinheiros elaboram o projeto do menu;

Os pais realizam as correções;

Os alunos participam de um período de teste de duas semanas com posterior pesquisa de satisfação.

No âmbito da saúde, já existem menus especiais para crianças com diabetes e alergias. A partir de setembro de 2026, será introduzido um plano alimentar para combater o excesso de peso (diagnosticado em 13,2% dos alunos) e a obesidade (presente em 8,2% dos estudantes).

Os resultados reportados indicam uma queda significativa nas reclamações: as queixas de pais diminuíram cinco vezes em um ano e, segundo Elena Prochakovskaya, chefe da Unidade de Comunicações Sociais do Chefe do Bascortostão, o volume de feedbacks negativos caiu para um terço até 2026.

Indicadores do sistema:

Investimentos dos operadores: mais de 2 bilhões de rublos.

mais de 2 bilhões de rublos. Produtos locais: 80% do total.

80% do total. Redução de queixas: redução de 5 vezes nas reclamações dos pais em um ano.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.