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Yakutsk sofre com smog causado por incêndios em áreas remotas

Rússia

Smog atinge Yakutsk e distritos centrais da República da Yakútia

Uma densa camada de fumaça cobriu a cidade de Yakutsk e as regiões centrais da república. O fenômeno é resultado de incêndios florestais ativos nos uluss de Mirninsky e Olenyok, além de focos localizados no território vizinho da região de Krasnoyarsk.

Городской пейзаж в смоге
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Городской пейзаж в смоге

Impacto confirmado: Redução da temperatura do ar nas áreas afetadas em relação às previsões iniciais e recomendação para que a população limite a permanência em locais abertos, utilizando equipamentos de proteção individual.

De acordo com a Administração de Meteorologia e Hidrologia de Yakutsk (UGMS), a fumaça deslocou-se do noroeste. O zumbido atmosférico foi registrado inicialmente no grupo de uluss de Vilyuysk e expandiu-se para os distritos de Gorny, Kobyay e Khangalass, atingindo a capital da república.

Posição atribuída: Segundo Sargylana Nikitina, chefe do departamento de previsões da UGMS, os uluss de Olenyok e Mirninsky operam atualmente sob a quinta classe de perigo de incêndio, classificada como extremamente alta.

A previsão meteorológica indica que a cortina de fumaça deve persistir ao menos até sábado, com possibilidade de intensificação na sexta-feira.

O Ministério da Ecologia da Yakútia informou que os principais focos de combustão estão situados em áreas remotas e de difícil acesso. Nikolai Nikitin, chefe do Departamento de Proteção e Defesa de Florestas, afirmou que as operações de combate ao fogo continuam e que a situação está sob controle.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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