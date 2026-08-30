O governo russo vai coordenar a criação de expedições pedagógicas para promover a troca de experiências profissionais entre professores de diferentes regiões do país. A medida foi determinada pelo presidente Vladimir Putin, que aprovou a iniciativa durante encontro no Universidade Pedagógica Estatal de Moscou.
A proposta partiu de Alexei Bokkin, professor da cidade de Kostomuksha e vencedor do concurso "Professor do Ano da Carélia — 2023". Segundo Bokkin, as viagens permitirão que docentes de todo o território nacional estudem a cultura e a natureza de diversas áreas, além de compartilharem competências técnicas.
O Ministério da Educação ficou responsável por coordenar a implementação do projeto junto aos governos dos sujeitos da Federação Russa.
Bokkin, que leciona Física e Matemática em um ginásio local, chegou a Kostomuksha vindo de São Petersburgo por meio do programa "Professor Rural" (Zemsky Uchitel), sistema que lhe garantiu moradia oficial para o exercício da função.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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