Ameaça botânica: flores da China são incineradas para proteger a agricultura russa

Praga contra pragas: flores da China são destruídas na região de Omsk

Sete lotes de flores importadas da China foram incinerados na região de Omsk após a detecção do tripse ocidental, uma praga capaz de atacar mais de 500 espécies de plantas. A medida foi tomada pelo Rosselkhoznadzor para impedir que o inseto contaminasse o mercado regional e as plantações locais.

Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Розы

Impacto confirmado: Sete lotes de flores foram queimados e 20 lotes passaram por fumigação para eliminar a praga.

Entre 5 de janeiro e 21 de agosto de 2026, as autoridades fiscalizaram 95 lotes de flores de corte, folhagens decorativas e plantas em vasos no armazém temporário da empresa Omas. No total, foram processadas mais de 7,66 milhões de unidades. O tripse foi identificado em 27 desses lotes.

A fiscalização ocorre em um cenário de forte expansão das importações chinesas. Além de rosas, crisântemos e gérberas, houve um aumento na entrada de espécies como a berinjela etíope, lótus e melaleuca.

Período Volume de importação (unidades) Janeiro-Agosto 2025 487 mil Janeiro-Agosto 2026 7,66 milhões

O salto quantitativo nas importações, que passaram de menos de meio milhão para mais de 7 milhões de unidades no mesmo período anual, levou o Rosselkhoznadzor a intensificar o controle. Segundo o órgão, o rigor na inspeção é essencial para proteger a agricultura e a flora decorativa da região contra a propagação de agentes fitossanitários sob quarentena.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.