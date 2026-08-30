A posse de um imóvel próprio é vista como o principal fator de segurança por 58% dos russos. Para quase metade dos entrevistados (47%), a compra de um apartamento sem o suporte de hipotecas subsidiadas é financeiramente inviável, o que impacta a decisão de ter filhos.
Os dados, divulgados pela empresa SIC Development-Yug, indicam que a estabilidade financeira e as condições habitacionais moldam diretamente o planejamento demográfico das famílias. Além da moradia, outros elementos foram citados como essenciais para a sensação de proteção:
|Fator
|Percentual de entrevistados
|Renda estável
|24%
|Casamento oficial
|11%
|Reserva financeira
|7%
Quanto aos impedimentos para a expansão da família, a baixa renda foi apontada por 27% dos participantes. Outro obstáculo relevante é a infraestrutura: 19% citaram a falta de creches acessíveis, fator que dificulta o retorno da mulher ao mercado de trabalho.
A análise da SIC Development-Yug associa a política habitacional à demografia, argumentando que a propriedade de um imóvel gera estabilidade familiar. Atualmente, as condições da hipoteca familiar preveem taxas de até 6% ao ano, com entrada mínima de 20% e limite de crédito de 6 milhões de rublos para a maioria das regiões.
A partir de 1º de outubro, os parâmetros do programa podem sofrer alterações. Está em análise a implementação de taxas diferenciadas com base no número de filhos por família. Especialistas apontam que a atualização do programa deve considerar a relação entre os preços atuais dos imóveis e a renda real dos cidadãos, além da quantidade de crianças.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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