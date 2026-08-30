Moradia e estabilidade financeira: os pilares da segurança para os russos

A posse de um imóvel próprio é vista como o principal fator de segurança por 58% dos russos. Para quase metade dos entrevistados (47%), a compra de um apartamento sem o suporte de hipotecas subsidiadas é financeiramente inviável, o que impacta a decisão de ter filhos.

Photo: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семейная ипотека

Os dados, divulgados pela empresa SIC Development-Yug, indicam que a estabilidade financeira e as condições habitacionais moldam diretamente o planejamento demográfico das famílias. Além da moradia, outros elementos foram citados como essenciais para a sensação de proteção:

Fator Percentual de entrevistados Renda estável 24% Casamento oficial 11% Reserva financeira 7%

Quanto aos impedimentos para a expansão da família, a baixa renda foi apontada por 27% dos participantes. Outro obstáculo relevante é a infraestrutura: 19% citaram a falta de creches acessíveis, fator que dificulta o retorno da mulher ao mercado de trabalho.

A análise da SIC Development-Yug associa a política habitacional à demografia, argumentando que a propriedade de um imóvel gera estabilidade familiar. Atualmente, as condições da hipoteca familiar preveem taxas de até 6% ao ano, com entrada mínima de 20% e limite de crédito de 6 milhões de rublos para a maioria das regiões.

A partir de 1º de outubro, os parâmetros do programa podem sofrer alterações. Está em análise a implementação de taxas diferenciadas com base no número de filhos por família. Especialistas apontam que a atualização do programa deve considerar a relação entre os preços atuais dos imóveis e a renda real dos cidadãos, além da quantidade de crianças.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.