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Sebastopol aumenta salários base de professores para cumprir norma federal

Rússia

Os salários base dos professores em Sebastopol terão um aumento superior a 30% a partir de 1º de setembro. O anúncio foi feito pelo governador Mikhail Razvozhayev durante o conselho pedagógico realizado em 28 de agosto.

Школьный класс с учениками
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Школьный класс с учениками

A medida cumpre a exigência federal de que a remuneração básica dos educadores não seja inferior ao salário mínimo (MROT). Segundo Razvozhayev, os salários base agora passarão por indexações automáticas sempre que houver reajuste no valor do salário mínimo.

O reajuste incide exclusivamente sobre a parcela básica do salário. Permanecem inalterados os adicionais e gratificações, como as verbas destinadas à regência de classe, atuação em zonas rurais e outros coeficientes de apoio.

O impacto financeiro para o orçamento regional será de mais de 300 milhões de rublos em 2026 e ultrapassará um bilhão de rublos no próximo ano.

Quanto aos educadores infantis, o governador determinou a elaboração de medidas de apoio específicas para os funcionários de creches e jardins de infância, acompanhando as prioridades federais para o próximo ano letivo.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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