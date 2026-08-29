Apenas um lago em São Petersburgo está apto para banho após fiscalização

Apenas um local, o Lago Bezymyannoye, localizado no distrito de Krasnoselsky, foi classificado como apto para banho em São Petersburgo. A informação foi divulgada pela administração do Rospotrebnadzor para São Petersburgo e a região de Leningrado.

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O órgão realizou análises microbiológicas, parasitológicas e sanitárias em 22 praias da cidade. O resultado mostrou que a água de 21 desses pontos não atende às normas higiênicas vigentes.

Na região de Leningrado, a situação é mais crítica: todas as 20 praias fiscalizadas foram consideradas impróprias para o banho. O Rospotrebnadzor recomenda evitar a visita a locais onde a qualidade da água esteja fora dos padrões.

Os dados indicam instabilidade na qualidade dos corpos d'água. No final de julho, apenas o Lago Bezymyannoye estava apto em São Petersburgo, enquanto seis praias do distrito de Priozersky eram adequadas na região de Leningrado. No entanto, em meados de agosto, todos os 42 pontos de monitoramento da cidade e da região, incluindo o Lago Bezymyannoye, haviam sido classificados como impróprios.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.