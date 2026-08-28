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Ministério da Energia da Rússia analisa prorrogação de veto à exportação de diesel

Rússia

O Ministério da Energia da Rússia avalia a prorrogação da proibição de exportação de óleo diesel após o dia 1º de setembro. A medida visa garantir a oferta interna de combustível, com foco prioritário no abastecimento de produtores agrícolas durante a campanha de colheita. O governo deve anunciar a decisão final em breve.

Бензовоз на дороге
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензовоз на дороге

Status econômico: Estabilização da oferta interna de diesel via restrição de exportações, com foco no setor agrícola.

A restrição aos mercados externos já reflete a normalização de preços em regiões específicas. Na região de Kaliningrado, o aumento nos preços da gasolina e do diesel cessou em meados de agosto. Como consequência direta da maior disponibilidade do recurso, as autoridades locais iniciaram a remoção dos limites de abastecimento de veículos, que haviam sido impostos anteriormente para combater a escassez.

Dado e base: Região de Kaliningrado, meados de agosto; interrupção da alta de preços de combustíveis e flexibilização de cotas de abastecimento.

Apesar da estabilização momentânea, a segurança energética de longo prazo para territórios distantes dos centros de refino de petróleo continua sendo um ponto crítico. Em Kaliningrado, discute-se a viabilidade de construir uma refinaria (NPZ) própria para reduzir a dependência logística.

Posição atribuída: Segundo Alexei Besprozvannykh, governador da região, o projeto de uma refinaria local exige uma avaliação detalhada sobre eficiência econômica e a independência energética do ente federativo.

Atribuição e limite: O Ministério da Energia afirma que a situação estabilizou, mas a viabilidade financeira e técnica de infraestruturas próprias em regiões remotas ainda não foi demonstrada.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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