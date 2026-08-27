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Mercado russo de máquinas especializadas substitui fornecedores ocidentais por asiáticos

Rússia

O mercado russo de máquinas especializadas importadas mudou o critério de aquisição, priorizando agora o custo total de propriedade e a disponibilidade de peças em vez de focar apenas em marca ou preço nominal.

John Deere 9RX 830
Photo: commons.wikimedia.org by JDDeutschland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
John Deere 9RX 830

A demanda por equipamentos destinados a obras industriais e centros logísticos permanece estável, mas as empresas alteraram a forma de escolha dos fornecedores e a logística de entrega. As rotas tradicionais foram substituídas por caminhos alternativos via terceiros países, o que tornou a entrega mais complexa e impactou o custo final das máquinas. Essa mudança obriga as empresas a planejar as compras com maior antecedência e a validar a disponibilidade de modelos específicos.

Marcas asiáticas substituíram os fabricantes europeus e americanos. No entanto, a escolha não ocorre mais exclusivamente pelo menor preço; os compradores priorizam a vida útil do equipamento, a qualidade dos componentes e a agilidade no reparo para evitar a paralisação das atividades.

As empresas passaram a calcular a viabilidade financeira considerando gastos com materiais consumíveis, manutenção e o valor de revenda futura. Nesse cenário, modelos mais caros que possuam rede de assistência técnica desenvolvida tornam-se mais vantajosos do que análogos baratos com custos de manutenção elevados nos primeiros anos de uso.

Houve também um aumento na procura por equipamentos usados no mercado secundário como alternativa às dificuldades de importação de máquinas novas. Essa tendência elevou a exigência por diagnósticos técnicos rigorosos, já que erros na avaliação do estado da máquina resultam em riscos críticos devido ao longo tempo de espera por peças de reposição.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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