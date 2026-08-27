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Classe média fica fora do mercado imobiliário moscovita sem programas subsidiados

Rússia

Custo de entrada e a barreira da renda em Moscou

O crédito imobiliário de mercado em Moscou tornou-se um instrumento acessível apenas a cidadãos com rendimentos excepcionalmente altos. Para a aquisição de um apartamento típico de um quarto, os tomadores de empréstimo agora precisam de salários comparáveis aos de executivos de alto escalão, tornando a habitação praticamente inviável para a classe média sem o apoio de programas subsidiados.

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Photo: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Para um imóvel padrão de 36 m², os valores de venda atingem 17,7 milhões de rublos em lançamentos (novas construções) e cerca de 14 milhões de rublos no mercado secundário. Considerando um financiamento de 30 anos com taxa de juros de 18,7% ao ano e entrada de 20%, as parcelas mensais sobem para 222 mil rublos para imóveis novos e 175 mil rublos para usados.

"Ao calcular a acessibilidade do crédito, é fundamental considerar não apenas a taxa nominal, mas o volume real de concessões hipotecárias, que atualmente estagna sob a pressão de condições rigorosas", afirma o macroeconomista Artëm Loginov em entrevista à Pravda.Ru.

Carga financeira e requisitos bancários

As instituições financeiras exigem que a renda mensal do cliente seja, no mínimo, o dobro do valor da prestação. No entanto, consultores financeiros recomendam um critério mais conservador: a parcela não deve ultrapassar 30% do orçamento familiar para que a dívida seja considerada segura.

Seguindo esse parâmetro, para manter o pagamento de um apartamento em Moscou sem comprometer a estabilidade financeira, a renda mensal do cidadão precisaria variar entre 525 mil e 660 mil rublos.

"O aumento das exigências de renda é uma resposta direta dos bancos ao risco de inadimplência no cenário econômico atual", explica o analista financeiro Nikita Volkov.

Análise de riscos e tendências do mercado

Além dos juros, custos adicionais elevam o montante final da operação. Seguradoras têm incluído coberturas específicas para riscos de segurança do patrimônio, aumentando o custo total do crédito. Outro ponto de atenção jurídica é a verificação de ônus em casos de sucessão de dívidas em imóveis herdados.

Fator de Influência Impacto para o Tomador
Taxa de mercado (18,7%) Pagamentos mensais elevados e custo total proibitivo
Critérios de renda bancária Exclusão de grande parte da população do mercado
Custo do seguro Aumento do Custo Efetivo Total (CET) do crédito

De acordo com o consultor financeiro Ilya Kravtsov, o abismo entre o preço dos imóveis e a renda real da população cria as bases para a estagnação do setor, transformando a casa própria em um artigo de luxo.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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