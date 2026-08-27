Classe média fica fora do mercado imobiliário moscovita sem programas subsidiados

O crédito imobiliário de mercado em Moscou tornou-se um instrumento acessível apenas a cidadãos com rendimentos excepcionalmente altos. Para a aquisição de um apartamento típico de um quarto, os tomadores de empréstimo agora precisam de salários comparáveis aos de executivos de alto escalão, tornando a habitação praticamente inviável para a classe média sem o apoio de programas subsidiados.
Para um imóvel padrão de 36 m², os valores de venda atingem 17,7 milhões de rublos em lançamentos (novas construções) e cerca de 14 milhões de rublos no mercado secundário. Considerando um financiamento de 30 anos com taxa de juros de 18,7% ao ano e entrada de 20%, as parcelas mensais sobem para 222 mil rublos para imóveis novos e 175 mil rublos para usados.
As instituições financeiras exigem que a renda mensal do cliente seja, no mínimo, o dobro do valor da prestação. No entanto, consultores financeiros recomendam um critério mais conservador: a parcela não deve ultrapassar 30% do orçamento familiar para que a dívida seja considerada segura.
Seguindo esse parâmetro, para manter o pagamento de um apartamento em Moscou sem comprometer a estabilidade financeira, a renda mensal do cidadão precisaria variar entre 525 mil e 660 mil rublos.
Além dos juros, custos adicionais elevam o montante final da operação. Seguradoras têm incluído coberturas específicas para riscos de segurança do patrimônio, aumentando o custo total do crédito. Outro ponto de atenção jurídica é a verificação de ônus em casos de sucessão de dívidas em imóveis herdados.
|Fator de Influência
|Impacto para o Tomador
|Taxa de mercado (18,7%)
|Pagamentos mensais elevados e custo total proibitivo
|Critérios de renda bancária
|Exclusão de grande parte da população do mercado
|Custo do seguro
|Aumento do Custo Efetivo Total (CET) do crédito
De acordo com o consultor financeiro Ilya Kravtsov, o abismo entre o preço dos imóveis e a renda real da população cria as bases para a estagnação do setor, transformando a casa própria em um artigo de luxo.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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