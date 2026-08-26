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Sistema de avaliação de transporte público pode ser expandido para toda a Rússia

Rússia

O sistema de avaliação de transporte público "Padrão Popular do Transporte" (Narodny Standart Transporta), implementado inicialmente na região de Nizhny Novgorod, poderá ser expandido para todas as unidades federativas da Rússia. A proposta foi apresentada por Ilya Zotov, membro da Comissão do Conselho de Estado da Federação Russa para o setor de "Sistema de Transporte Eficiente", durante o fórum "Cidades do Futuro", realizado em Perm.

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Status: Proposta de escala nacional para ferramenta de monitoramento de qualidade, com possível vínculo a repasses federais.

Segundo Zotov, a ferramenta consolida milhares de avaliações e manifestações de passageiros para identificar prioridades reais de investimento e alocação de recursos. O objetivo é criar um canal de feedback direto que fundamente as decisões administrativas com base na experiência dos usuários.

Durante a sessão "Novo Transporte", o vice-ministro dos Transportes da Federação Russa, Alexey Shilo, indicou que o governo federal planeja condicionar o apoio financeiro às regiões no setor de transporte público aos resultados obtidos por meio dessas avaliações dos passageiros.

Mecanismo de implementação e funcionamento

O sistema entrou em operação na região de Nizhny Novgorod em 1º de julho de 2024. O fluxo de coleta de dados ocorre da seguinte forma:

  • Acesso: O passageiro escaneia QR-codes instalados nos veículos.
  • Agilidade: O processo leva menos de um minuto e dispensa a inserção de dados pessoais.
  • Monitoramento: As informações são enviadas em tempo real para o Ministério dos Transportes regional e para o Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Transporte.

Dado e base: O sistema utiliza 20 critérios de avaliação, definidos após a análise de dezenas de milhares de reclamações e sugestões anteriores.

A utilização desses critérios específicos visa filtrar queixas isoladas para focar a gestão em falhas sistêmicas da rede de transporte.

Posição atribuída: Conforme as especificações do projeto, a análise de sugestões sobre novas rotas é realizada por inteligência artificial, o que elimina a necessidade de gastos orçamentários adicionais para a parte analítica.

A expansão do projeto poderá resultar na criação de um ranking nacional de cidades e modalidades de transporte por qualidade de serviço. A região de Nizhny Novgorod, onde o modelo foi testado, já foi apontada pelo presidente Vladimir Putin como líder no desenvolvimento do transporte público.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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