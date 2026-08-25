Analistas preveem alta gradual nos preços de carnes e aves na Rússia

Previsão de preços para carne e aves no outono russo

Os preços dos produtos cárneos devem continuar em trajetória de alta durante o período de outono na Rússia. No entanto, analistas descartam a ocorrência de saltos abruptos nos valores. O movimento é impulsionado pela inflação de custos, mas o volume de produção atual mantém o equilíbrio entre oferta e demanda, o que impede que as empresas repassem a totalidade dos gastos extras ao consumidor final.

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Leonid Kholod, ex-vice-ministro da Agricultura da Federação Russa, afirmou em entrevista ao veículo Podmoskovye Segodnya que não existem premissas objetivas para um encarecimento anômalo que supere os índices de inflação geral. Segundo o economista, a produção industrial supre integralmente as necessidades dos compradores, fator que limita a margem de manobra dos produtores de aves para elevar preços.

O analista financeiro Nikita Volkov, em conversa com a Pravda.Ru, destacou que a estabilidade do setor depende diretamente dos custos de logística e da base de rações, componentes que mantêm uma dinâmica moderada no ciclo atual.

Riscos de escassez e teto de preços

O principal risco reside no descompasso entre o preço de venda e o custo de produção. Caso a defasagem persista, os produtores podem reduzir o volume de abate e processamento para proteger as margens. Esse controle artificial de preços, segundo especialistas, pode gerar escassez no longo prazo.

Um cenário de choque de preços ocorreria apenas sob duas condições específicas: falhas graves na infraestrutura do setor agropecuário ou a emergência de uma demanda especulativa, com consumidores estocando produtos massivamente.

A projeção base indica uma correção gradual dos preços, acompanhando os processos inflacionários. A expectativa é que a carne e as aves permaneçam como itens acessíveis na dieta básica, sem se tornarem produtos de luxo, já que o mercado força um compromisso entre a rentabilidade do produtor e a capacidade de compra da população.

Fator Impacto no Preço Status Atual Custo de Produção Pressão de alta Influenciado pela inflação Volume de Oferta Estabilizador Suficiente para a demanda Logística e Rações Moderador Dinâmica moderada

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.