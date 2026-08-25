No Tartaristão, mulheres com vários filhos podem antecipar a aposentadoria, dependendo do número de dependentes, do tempo de contribuição e da região onde residiram ou trabalharam.
Dado e base: Regras de aposentadoria antecipada para mães no Tartaristão, baseadas em número de filhos e tempo de serviço (estágio).
Para mulheres com dois filhos, a aposentadoria antecipada é restrita a quem trabalhou em condições climáticas especiais. Para se aposentar aos 50 anos, é exigido um tempo total de contribuição de pelo menos 20 anos, dos quais 12 anos devem ter sido cumpridos em regiões do Extremo Norte ou 17 anos em localidades equiparadas a essas áreas.
Já para mães de três, quatro ou cinco filhos, o benefício de idade reduzida é concedido desde que tenham criado os filhos até os 8 anos de idade. Para este grupo, o tempo mínimo de contribuição exigido é de 15 anos.
|Número de filhos
|Idade de aposentadoria
|3 filhos
|57 anos
|4 filhos
|56 anos
|5 filhos
|50 anos
A tabela demonstra que quanto maior o número de filhos, menor a idade necessária para acessar o benefício, reduzindo a idade de aposentadoria de 57 para 50 anos conforme a composição familiar.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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