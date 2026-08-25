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Tartaristão estabelece critérios de idade reduzida para aposentadoria de mães

Rússia

Mães com múltiplos filhos no Tartaristão têm direito a aposentadoria antecipada

No Tartaristão, mulheres com vários filhos podem antecipar a aposentadoria, dependendo do número de dependentes, do tempo de contribuição e da região onde residiram ou trabalharam.

Азербайджан. Женщина с детьми в парке
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Азербайджан. Женщина с детьми в парке

Dado e base: Regras de aposentadoria antecipada para mães no Tartaristão, baseadas em número de filhos e tempo de serviço (estágio).

Para mulheres com dois filhos, a aposentadoria antecipada é restrita a quem trabalhou em condições climáticas especiais. Para se aposentar aos 50 anos, é exigido um tempo total de contribuição de pelo menos 20 anos, dos quais 12 anos devem ter sido cumpridos em regiões do Extremo Norte ou 17 anos em localidades equiparadas a essas áreas.

Já para mães de três, quatro ou cinco filhos, o benefício de idade reduzida é concedido desde que tenham criado os filhos até os 8 anos de idade. Para este grupo, o tempo mínimo de contribuição exigido é de 15 anos.

Número de filhos Idade de aposentadoria
3 filhos 57 anos
4 filhos 56 anos
5 filhos 50 anos

A tabela demonstra que quanto maior o número de filhos, menor a idade necessária para acessar o benefício, reduzindo a idade de aposentadoria de 57 para 50 anos conforme a composição familiar.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Petr Ermilin
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