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Rússia cria sistema de alerta automático para condutores com doenças graves

Rússia

A partir de 1º de março de 2027, as instituições de saúde na Rússia passarão a notificar automaticamente o Ministério do Interior (MVD) sempre que for diagnosticada em um paciente alguma condição médica que contraindique a condução de veículos.

Мужчина за рулем BMW в дождливый день
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужчина за рулем BMW в дождливый день

Status: Implementação de mecanismo de notificação automática entre o Ministério da Saúde e as bases de dados da Polícia de Trânsito (GAI), com vigência prevista para março de 2027.

O sistema funcionará através do envio direto de dados do Ministério da Saúde para os registros da GAI. Segundo Sergei Leonov, chefe do Comitê da Duma Estatal para a Proteção da Saúde, a medida visa eliminar a brecha atual, na qual condutores com diagnósticos graves continuam ao volante até a data de renovação da carteira de habilitação.

Condições abrangidas e procedimento de fiscalização

O mecanismo de alerta será acionado nos casos de detecção de:

  • Transtornos psíquicos;
  • Epilepsia;
  • Esquizofrenia;
  • Transtornos de personalidade esquizotípicos;
  • Cegueira.

Fluxo administrativo: Após a notificação, o condutor terá um prazo de três meses para realizar um exame médico extraordinário.

O desfecho administrativo dependerá do resultado dessa avaliação: se a doença for confirmada, a carteira de habilitação será anulada imediatamente. Caso a contraindicação não seja comprovada no exame extraordinário, o documento permanece válido.

Posição atribuída: Segundo Sergei Leonov, parlamentar e chefe do comitê de saúde, a mudança corrige a situação presente, onde pessoas com diagnósticos perigosos podem dirigir até que vença o prazo de substituição regular da licença.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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