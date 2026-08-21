Controle biométrico barra entrada de 70 mil estrangeiros na Rússia

Controle biométrico impede entrada de 70 mil estrangeiros na Rússia

O sistema de controle biométrico nas fronteiras russas barrou a entrada de aproximadamente 70 mil cidadãos estrangeiros. A tecnologia, baseada na verificação de impressões digitais e fotografias, permitiu identificar pessoas com prohibição de entrada no país, mesmo aquelas que alteraram o sobrenome ou os dados do passaporte.

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Status: Experimento técnico em vigor desde 1º de dezembro de 2024, prorrogado até o final de 2027 com plano de expansão para todos os postos fronteiriços da Federação Russa.

A solução técnica, desenvolvida pelo governo de Moscou, cruza os dados dos passageiros com bases de dados estatais em tempo real, diretamente nos pontos de controle fronteiriço.

Posição atribuída: Segundo a porta-voz do Ministério do Interior, Irina Volk, o sistema detecta indivíduos que deixaram o país após receberem a proibição de entrada e tentaram retornar alterando seus dados cadastrais, já que as impressões digitais permanecem inalteradas.

Até o momento, cerca de 14 milhões de pessoas passaram pelo sistema. Os dados indicam um crescimento constante nas detecções: em junho de 2026, foram registrados 65 mil bloqueios em um universo de 12,5 milhões de verificações. Nos dois meses subsequentes, o número de pessoas barradas aumentou em mais 5 mil.

Cronograma de implementação e abrangência

A aplicação do sistema ocorreu de forma gradual, expandindo a malha de cobertura conforme as etapas abaixo:

Etapa / Data Localizações Início do experimento Aeroportos de Sheremetyevo, Domodedovo, Zhukovsky e Posto de Controle Mashtakovo (Região de Orenburg) A partir de 1º de maio de 2025 Aeroporto de Vnukovo Junho de 2026 11 postos adicionais: São Petersburgo, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Ecaterimburgo e regiões de Altai, Irkutsk, Kurgan, Novosibirsk, Saratov, Orenburg e Omsk

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.