Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Escolas russas mudam currículo e introduzem novas disciplinas

Rússia

O sistema de ensino das escolas russas passa por uma reestruturação do plano curricular a partir do novo ano letivo. As mudanças abrangem a carga horária de disciplinas, a introdução de novos componentes curriculares e a implementação de critérios de avaliação do comportamento estudantil.

Школьный класс
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Школьный класс

Status: Implementação de novo plano curricular e projeto-piloto de avaliação comportamental.

Reestruturação de Disciplinas e Novos Conteúdos

A disciplina "Fundamentos de Segurança e Proteção da Pátria" foi dividida em dois eixos distintos: "Segurança da Vida", focada em ações para situações de emergência, e "Preparação Militar Inicial", voltada para habilidades de defesa.

Para alunos do 6º ao 11º ano, torna-se obrigatória a disciplina "Rússia — Meus Horizontes". O conteúdo programático foca na economia regional, operação de empresas locais e análise de profissões com alta demanda no mercado.

Atribuição e limite: A partir de janeiro de 2027, alunos do 5º ano cursarão "Cultura Espiritual e Moral da Rússia" (85 horas), porém a legislação permite a substituição deste curso por uma disciplina alternativa.

No campo dos idiomas, o árabe foi incluído na lista de línguas estrangeiras disponíveis, condicionando-se a oferta à existência de professores qualificados e à demanda dos estudantes.

Ajustes de Carga Horária

Houve a redistribuição de horas em disciplinas específicas, resultando em reduções significativas para algumas séries.

Disciplina Público-alvo Nova Carga Horária
Ciências Sociais 9º ano; 10º e 11º anos 1h/semana e 2h/semana, respectivamente (redução de 50%)
Língua Estrangeira 5º ano Redução de 3 para 2 aulas semanais

Regras de Avaliação e Limites de Estudo

Um projeto-piloto será implementado em dez instituições de ensino de cada região para avaliar o comportamento dos alunos. As notas serão classificadas como "exemplar", "aceitável" ou "inaceitável". Tais registros não impactam o certificado final nem os resultados de exames oficiais.

Para os alunos do 1º ano, o cronograma de setembro e outubro será reduzido: no máximo três aulas de 35 minutos cada, sem a atribuição de tarefas domiciliares. Para as demais séries, foram estabelecidos tetos de tempo para a realização de lições de casa:

Limite de tempo: Alunos do 2º e 3º ano possuem limite de até 1,5 hora; alunos das séries finais podem dedicar até 3,5 horas às tarefas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Análise revela reestruturação do sistema imune em supercentenários
Saúde
Análise revela reestruturação do sistema imune em supercentenários
Tendências de cortes de franja texturizados priorizam a arquitetura móvel
Mulher
Tendências de cortes de franja texturizados priorizam a arquitetura móvel
Especialistas recomendam substituir pneus por vidro e madeira no jardim
Jardinagem
Especialistas recomendam substituir pneus por vidro e madeira no jardim
Mais populares
Toyota Corolla Touring terá design futurista inspirado no Prius

A próxima geração de um modelo emblemático da Toyota passará por mudanças estéticas e técnicas para se alinhar às tendências futurísticas da marca.

Toyota Corolla Touring terá design futurista inspirado no Prius
Invasão de caranguejo-real-do-Alasca causa colapso da fauna no Mar de Kara
Invasão de caranguejo-real-do-Alasca causa colapso da fauna no Mar de Kara
Trench coat no outono: como adaptar a peça do escritório ao passeio
Jeans azul-escuro é a escolha ideal para elevar o estilo cotidiano
Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti
Como escolher o casaco ideal para durar cinco anos no armário
Escala do quarto define a escolha da cama mais que o estilo
Jaquetas de couro mudam a silhueta para o outono 2026
Jaquetas de couro mudam a silhueta para o outono 2026
últimos materiais
Escolas russas mudam currículo e introduzem novas disciplinas
Novas especialidades e alta demanda marcam admissões estudantis no Altai
Especialistas alertam para risco de cegueira em diabéticos que fumam
Estudo detalha ciclo de vida e mecanismos de reprodução da rainha dos cupins
Transporte público em risco: falta de motoristas supera um quarto na região russa
Como fazer massa de maçã densa e suculenta para recheios
Estudo indica que metas pessoais reduzem mais o uso de smartphones que imposições
Passo a passo para preparar as tradicionais cotletes Pozharsky
Bancos na Rússia exigem seguro contra drones para imóveis em zonas de risco
Intervenção estatal e restrições de exportação reduzem preços de gasolina na Rússia
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.