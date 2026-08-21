O sistema de ensino das escolas russas passa por uma reestruturação do plano curricular a partir do novo ano letivo. As mudanças abrangem a carga horária de disciplinas, a introdução de novos componentes curriculares e a implementação de critérios de avaliação do comportamento estudantil.
Status: Implementação de novo plano curricular e projeto-piloto de avaliação comportamental.
A disciplina "Fundamentos de Segurança e Proteção da Pátria" foi dividida em dois eixos distintos: "Segurança da Vida", focada em ações para situações de emergência, e "Preparação Militar Inicial", voltada para habilidades de defesa.
Para alunos do 6º ao 11º ano, torna-se obrigatória a disciplina "Rússia — Meus Horizontes". O conteúdo programático foca na economia regional, operação de empresas locais e análise de profissões com alta demanda no mercado.
Atribuição e limite: A partir de janeiro de 2027, alunos do 5º ano cursarão "Cultura Espiritual e Moral da Rússia" (85 horas), porém a legislação permite a substituição deste curso por uma disciplina alternativa.
No campo dos idiomas, o árabe foi incluído na lista de línguas estrangeiras disponíveis, condicionando-se a oferta à existência de professores qualificados e à demanda dos estudantes.
Houve a redistribuição de horas em disciplinas específicas, resultando em reduções significativas para algumas séries.
|Disciplina
|Público-alvo
|Nova Carga Horária
|Ciências Sociais
|9º ano; 10º e 11º anos
|1h/semana e 2h/semana, respectivamente (redução de 50%)
|Língua Estrangeira
|5º ano
|Redução de 3 para 2 aulas semanais
Um projeto-piloto será implementado em dez instituições de ensino de cada região para avaliar o comportamento dos alunos. As notas serão classificadas como "exemplar", "aceitável" ou "inaceitável". Tais registros não impactam o certificado final nem os resultados de exames oficiais.
Para os alunos do 1º ano, o cronograma de setembro e outubro será reduzido: no máximo três aulas de 35 minutos cada, sem a atribuição de tarefas domiciliares. Para as demais séries, foram estabelecidos tetos de tempo para a realização de lições de casa:
Limite de tempo: Alunos do 2º e 3º ano possuem limite de até 1,5 hora; alunos das séries finais podem dedicar até 3,5 horas às tarefas.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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