Novas especialidades e alta demanda marcam admissões estudantis no Altai

В Алтайском крае завершился основной этап приемной кампании в вузы и колледжи. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рабочий процесс на предприятии

На бюджетные места в техникумы и колледжи поступили около 11 тысяч человек, всего поступило более 22 тысяч заявлений. Прием документов в учреждения среднего профессионального образования (СПО) продлится до 25 ноября.

По запросам промышленности в регионе открыли две новые специальности: "автоматические системы управления" и "контролер качества в машиностроении". Также увеличили набор на направления экологии, биотехнологий, аграрного сектора и машиностроения. Виктор Томенко связал рост спроса на СПО с работой федерального проекта "Профессионалитет". Сейчас в крае действует 10 кластеров по разным отраслям, а к 2027 году откроется еще один — для химической промышленности.

В вузы края на бюджет зачислили более 6200 студентов бакалавриата и специалитета. Среди них 15 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Наибольшим спросом пользовались следующие направления:

АлтГМУ: педиатрия, стоматология, лечебное дело;

АлтГУ: биология, химия, биотехнологии, IT;

АлтГПУ: практическая психология, физкультура, английский и китайский языки;

АлтГТУ им. Ползунова: программная инженерия, энергетическое машиностроение, строительство уникальных зданий и сооружений.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.