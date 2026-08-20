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Transporte público em risco: falta de motoristas supera um quarto na região russa

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Falta de motoristas ameaça transporte público na região de Nizhni Novgorod

Atribuição e limite: Segundo dados apresentados em reunião do comitê de transporte da Assembleia Legislativa da região de Nizhni Novgorod, em 19 de agosto de 2025.

Современный трамвай в лесу
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Современный трамвай в лесу

O déficit de motoristas de transporte público na região de Nizhni Novgorod atingiu 26%, segundo informações oficiais. A escassez de mão de obra qualificada é considerada a principal ameaça ao setor, conforme destacou Denis Riabinin, vice-ministro de Transportes e Estradas da região.

Embora a situação local seja menos crítica que a média nacional — onde a falta de motoristas chega a 30-35% — o problema persiste e exige atenção imediata. Riabinin enfatizou que a idade média dos profissionais é um fator agravante: mais de 60% dos motoristas em atividade já estão aposentados ou próximos da aposentadoria. Apenas cerca de 30% da equipe tem menos de 45 anos.

Indicador Valor Período
Déficit de motoristas na região 26% Agosto de 2025
Déficit médio nacional 30-35% Agosto de 2025
Motoristas com menos de 45 anos ~30% Agosto de 2025
Aumento de pessoal em 2025 88 pessoas Janeiro a agosto de 2025

Posição atribuída: Segundo Denis Riabinin, vice-ministro de Transportes e Estradas da região de Nizhni Novgorod, a falta de motoristas é a "principal ameaça" ao setor.

A contratação de novos profissionais enfrenta dois desafios principais: a baixa atratividade da profissão — com salários considerados insuficientes — e a exigência de qualificação específica, como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria D, que permite conduzir veículos de grande porte.

Apesar do aumento de 88 vagas preenchidas em 2025, a dinâmica de contratações no segundo semestre foi afetada pelas férias de verão. No entanto, a expectativa é de que o quadro de pessoal retorne ao ritmo normal com o início do ano letivo, em setembro.

O comitê de transporte da Assembleia Legislativa da região acompanha de perto a situação, mas ainda não foram anunciadas medidas concretas para reverter o cenário. A continuidade da escassez pode comprometer a oferta de linhas de transporte público, especialmente em horários de pico.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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