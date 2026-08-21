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Intervenção estatal e restrições de exportação reduzem preços de gasolina na Rússia

Rússia

Preços de combustíveis recuam em 25 regiões da Rússia

O mercado de combustíveis na Rússia apresenta os primeiros sinais de correção deflacionária. De acordo com dados operacionais do Rosstat para o período entre 10 e 17 de agosto, o valor da gasolina caiu em 25 unidades federativas. O movimento ocorre após um período de crise logística e a implementação de restrições rígidas às exportações.

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Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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As quedas mais expressivas foram registradas na República de Tuva, com redução de 3,46%, e em Khakassia, onde o recuo superou 3%. Outras regiões, como Daguestão, Kostroma e Voronezh, também registraram baixas acima de 2%. Em centros urbanos como Moscou e São Petersburgo, a redução foi inferior a 0,5%, reflexo da maior inércia dos mercados de consumo de alta densidade.

Indicador / Evento Efeito Observado
Queda de preço em Tuva (3,46%) Redução da pressão inflacionária regional e custos logísticos.
Proibição de exportação de combustível Saturação do mercado interno e fim da escassez em postos independentes.
Aumento de cotas em bolsas de trade Maior transparência nos preços e disponibilidade de lotes no atacado.

Intervenção estatal e logística

A deflação pontual é resultado de medidas emergenciais do governo. No final de julho, o vice-premiê Alexander Novak confirmou a escassez de gasolina em diversos estados, causada por falhas nas remessas e manutenções em refinarias. Para mitigar o problema, foi ativado o mecanismo de negociações obrigatórias em bolsa, forçando as petroleiras a abastecerem redes de postos independentes.

Além disso, incentivos fiscais para a importação de combustível e o aumento da produção doméstica ajudaram a eliminar filas em postos, especialmente nas regiões sul durante a campanha de colheita, onde havia restrições de quantidade por cliente.

O analista de mercado de derivados de petróleo Gennady Chernov explica que a queda é uma resposta direta à saturação do mercado interno após a proibição temporária de exportações, mas ressalta que a correção local não garante a tendência de queda a longo prazo.

Riscos estruturais e limitações

Apesar da estabilização imediata, a estrutura de custos permanece pressionada. A distância do transporte para regiões remotas eleva o preço final e a indústria de refino enfrenta a necessidade de substituir equipamentos críticos de craqueamento por alternativas nacionais.

O economista Artem Loginov alerta que a pressão administrativa para conter preços pode reduzir a margem de lucro do refino, o que pode desestimular investimentos no setor. Já o analista financeiro Nikita Volkov observa que, embora o consumo interno seja a prioridade, qualquer falha na logística pode reverter a tendência e elevar os preços novamente.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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