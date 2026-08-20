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Comunidades do Ártico da Iacútia se beneficiam com recorde na pesca de verão

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Arqueação recorde na pesca do Ártico: como a pesca de verão na Iacútia impulsiona a economia local

A temporada de pesca de verão nos territórios árticos da Iacútia alcançou um marco histórico. Segundo dados do Ministério da Agricultura e Política Alimentar da república, foram desembarcadas 479,8 toneladas de peixe — um crescimento de 14,1% em relação ao mesmo período do ano passado.

Ковш с уловом рыбы на промышленном траулере в открытом море
Photo: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены
Ковш с уловом рыбы на промышленном траулере в открытом море

Dado e base: Ministério da Agricultura e Política Alimentar da Iacútia, junho–agosto de 2024, pesca artesanal no Ártico, 479,8 t (alta de 14,1% vs. 2023).

O esforço pesqueiro mobilizou 470 pescadores, distribuídos em 143 brigadas. O setor está plenamente abastecido de combustíveis e lubrificantes, garantindo continuidade às operações, conforme destacou Innokentiy Balanov, chefe do Departamento de Desenvolvimento das Atividades Tradicionais do Norte e do Complexo Pesqueiro do ministério:

Posição atribuída: Segundo Innokentiy Balanov, chefe do Departamento de Desenvolvimento das Atividades Tradicionais do Norte e do Complexo Pesqueiro do Ministério da Agricultura e Política Alimentar da Iacútia, “as cooperativas pesqueiras estão 100% abastecidas com combustível e lubrificantes, o que assegura a execução plena do plano de pesca.”

Foco no distrito de Nizhnekolymsky: quem lidera a captura

O distrito de Nizhnekolymsky concentrou o maior volume de desembarque: 86,8 toneladas. A distribuição entre os principais atores locais revela uma dinâmica competitiva e diversificada:

Ator Volume (toneladas) Participação no total do distrito
IP Negreba N. P. 31,8 36,6%
SHPK KMKS "Pokhodsky" 26,6 30,6%
IP Davidenko 21,2 24,4%
SPK KRO "Turvaurgin" 7,2 8,3%

Logística e escoamento: a ponte entre o Ártico e o interior

Enquanto a pesca avança, o porto fluvial de Zelyony Mys, em Nizhnekolymsky, já recebe navios com insumos para empresas locais e para o distrito de Bilibino, na Chukotka. A prioridade agora é aguardar a chegada de um navio refrigerado para escoar a produção — peixes e outros produtos — para mercados em outras regiões da Iacútia.

Status econômico: Operação de navegação ártica iniciada em junho de 2024; escoamento de produção depende de chegada de navio refrigerado para distribuição regional.

Plano estratégico e metas de longo prazo

A expansão da pesca artesanal na Iacútia está alinhada ao Plano de Aumento da Produção Local, lançado pelo governador Aysen Nikolaev. A meta é elevar a produção em 1,5 vez até 2030 — um movimento que reforça a segurança alimentar e a geração de renda nas comunidades do Ártico.

Atribuição e limite: Segundo o Plano do governador Aysen Nikolaev, a meta de 1,5 vez até 2030 depende de continuidade no abastecimento de combustível, manutenção da logística e adesão dos produtores locais — fatores ainda em verificação.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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