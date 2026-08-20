Governo de São Petersburgo planeja endurecer regras de contratação de estrangeiros até 2028

A administração de São Petersburgo, no Smolny, discutiu a criação de canais oficiais para a contratação de mão de obra do Tajiquistão e a redução do emprego ilegal. O debate ocorreu durante a visita de uma delegação da Agência de Emprego no Exterior do Ministério do Trabalho e Emprego da População da República do Tajiquistão, liderada pelo diretor Juma Rajabov.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Строители мигранты

As discussões focaram na adaptação sociocultural dos migrantes e na diminuição da economia informal. Segundo Evgeny Kassyura, vice-presidente do Comitê de Relações Exteriores, o diálogo entre a cidade e o país se intensificou no último ano, tendo como base a celebração dos 35 anos de parceria entre as duas regiões durante os "Dias de São Petersburgo" em Dushanbe, em maio.

Status: Operacionalização de acordos via Conselho de Coordenação para a Migração Laboral Internacional (criado em 2022) e acordo de cooperação assinado entre a Associação de Apoio à Migração Laboral Internacional e a Agência de Emprego do Tajiquistão.

Restrições a patentes e contratações

Simultaneamente aos acordos de cooperação, o governo municipal planeja endurecer as regras de contratação de estrangeiros. O Smolny pretende prorrogar até 2028 a proibição de migrantes que possuam apenas patentes de trabalho para atuar nos setores de táxi e entrega por aplicativo (couriers). O projeto de decreto já passou pela etapa de perícia anticorrupção.

Atribuição e limite: A administração municipal estabelece que empregadores tenham até 1º de janeiro de 2027 para substituir funcionários estrangeiros por cidadãos russos ou reestruturar a folha de pagamento.

Para desestimular a preferência por mão de obra imigrante em detrimento de cidadãos da Federação Russa, serão implementadas exigências de relatórios regulares sobre o pagamento de salários dignos, visando eliminar a vantagem econômica do custo reduzido de contratação de estrangeiros.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.