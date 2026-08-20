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Novosibirsk recruta para tropas de drones com treinamento de dois meses

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Novosibirsk amplia benefícios para recrutas até 2026 e recruta para novas tropas de drones

Dado e base: Região de Novosibirsk, 2024. Região oferece benefícios estendidos para recrutas voluntários que assinam contrato com o Ministério da Defesa até 31 de agosto de 2026.

Боевая подготовка подразделений сухопутных войск
Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Боевая подготовка подразделений сухопутных войск

O governo regional de Novosibirsk prorrogou até 31 de agosto de 2026 os pagamentos regionais ampliados para recrutas voluntários que assinam contrato com o Ministério da Defesa. Quem ingressar no período terá direito a uma bonificação única de até 2,9 milhões de rublos e um salário mensal de 224 mil rublos.

Segundo o vice-governador Evgueni Prokhorenko, o sistema de apoio funciona pelo princípio de "uma janela única". Nos postos de alistamento, os candidatos passam por todas as etapas — desde exames médicos até a emissão de cartão bancário — em um mesmo local.

Dado e base: Região de Novosibirsk, 2024. Novas tropas de drones buscam recrutas com idade entre 18 e 45 anos para contratos de um ano, com garantia de dispensa ao término do serviço.

Paralelamente, a região está recrutando pessoal para novas tropas de drones. Os interessados podem ingressar com contratos de um ano, com dispensa garantida ao final do serviço. A idade mínima é 18 anos e a máxima, 45 anos. Os recrutas passarão por dois meses de treinamento com instrutores com experiência de combate.

Para obter informações sobre as condições de serviço, os candidatos podem ligar gratuitamente para o número 117 ou acessar o site kontrakt.nso.ru.

Atribuição e limite: Segundo o vice-governador Evgueni Prokhorenko, o sistema de "uma janela única" agiliza o alistamento, mas não há dados públicos sobre o número de recrutas que aderiram ao programa desde o início da prorrogação.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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