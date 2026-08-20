Vagas em Magadan: operador de escavadeira é a profissão mais bem paga

Na Região de Magadan, as vagas com os salários mais atrativos estão concentradas nos setores de mineração e geologia. Segundo dados da plataforma digital única "Trabalho na Rússia", uma das profissões mais bem remuneradas é a de operador de escavadeira, com propostas que chegam a 300 mil rublos mensais para regime de trabalho em regime de escala.

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Dado e base: Na plataforma "Trabalho na Rússia", há mais de 3 mil vagas publicadas na Região de Magadan, das quais 140 são direcionadas a empresas de mineração e exploração geológica. Os valores mencionados representam o teto salarial para cada posição.

Os salários variam conforme a função e as responsabilidades. As vagas para profissionais que operam equipamentos, realizam prospecção ou atuam em processos de engenharia oferecem remunerações próximas ao valor máximo. Já os cargos de suporte logístico nos acampamentos de trabalho em escala apresentam salários menores, mas ainda significativamente acima da média regional.

Profissão Salário anunciado (rublos) Operador de escavadeira Cerca de 300 mil Engenheiro de acionamento automatizado Até 263 mil Geodésico Até 246 mil Motoristas, geólogos, engenheiros, eletricistas Cerca de 200 mil Estoquista, seguranças, cozinheiros, auxiliares de cozinha, camareiras Entre 120 mil e 170 mil

Como as empresas recrutam na região

Empresas de mineração e exploração geológica também participam de feiras de emprego em Magadan, um evento que ocorre há mais de 20 anos, duas vezes ao ano: após o período de inverno e antes da temporada de campo. Nessas ocasiões, entre 15 e 20 empresas costumam estar presentes, oferecendo oportunidades para estudantes de cursos técnicos e superiores.

Para alunos de instituições de ensino com cursos como "marceneiro", "beneficiador de minérios" e "geólogo", a feira pode ser a primeira porta de entrada para uma carreira. Muitos conseguem acordar estágios ou contratos após a formatura. Segundo relatos de participantes, dezenas de candidatos são incluídos em reservas de talentos das empresas após esses encontros.

As vagas podem ser consultadas na plataforma "Trabalho na Rússia". Para orientação profissional e apoio na busca por emprego, o Centro de Carreira "Trabalho na Rússia" da Região de Magadan disponibiliza atendimento presencial. O telefone para contato é 8 (4132) 62-27-44.

Atribuição e limite: Os valores salariais anunciados não incluem detalhes como duração da escala, localização dos postos de trabalho, benefícios adicionais ou requisitos de experiência. Essas informações devem ser esclarecidas diretamente com os empregadores antes de qualquer contratação.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.