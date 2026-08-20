Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Vagas em Magadan: operador de escavadeira é a profissão mais bem paga

Rússia

Na Região de Magadan, as vagas com os salários mais atrativos estão concentradas nos setores de mineração e geologia. Segundo dados da plataforma digital única "Trabalho na Rússia", uma das profissões mais bem remuneradas é a de operador de escavadeira, com propostas que chegam a 300 mil rublos mensais para regime de trabalho em regime de escala.

Зарплата
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Зарплата

Dado e base: Na plataforma "Trabalho na Rússia", há mais de 3 mil vagas publicadas na Região de Magadan, das quais 140 são direcionadas a empresas de mineração e exploração geológica. Os valores mencionados representam o teto salarial para cada posição.

Os salários variam conforme a função e as responsabilidades. As vagas para profissionais que operam equipamentos, realizam prospecção ou atuam em processos de engenharia oferecem remunerações próximas ao valor máximo. Já os cargos de suporte logístico nos acampamentos de trabalho em escala apresentam salários menores, mas ainda significativamente acima da média regional.

Profissão Salário anunciado (rublos)
Operador de escavadeira Cerca de 300 mil
Engenheiro de acionamento automatizado Até 263 mil
Geodésico Até 246 mil
Motoristas, geólogos, engenheiros, eletricistas Cerca de 200 mil
Estoquista, seguranças, cozinheiros, auxiliares de cozinha, camareiras Entre 120 mil e 170 mil

Como as empresas recrutam na região

Empresas de mineração e exploração geológica também participam de feiras de emprego em Magadan, um evento que ocorre há mais de 20 anos, duas vezes ao ano: após o período de inverno e antes da temporada de campo. Nessas ocasiões, entre 15 e 20 empresas costumam estar presentes, oferecendo oportunidades para estudantes de cursos técnicos e superiores.

Para alunos de instituições de ensino com cursos como "marceneiro", "beneficiador de minérios" e "geólogo", a feira pode ser a primeira porta de entrada para uma carreira. Muitos conseguem acordar estágios ou contratos após a formatura. Segundo relatos de participantes, dezenas de candidatos são incluídos em reservas de talentos das empresas após esses encontros.

As vagas podem ser consultadas na plataforma "Trabalho na Rússia". Para orientação profissional e apoio na busca por emprego, o Centro de Carreira "Trabalho na Rússia" da Região de Magadan disponibiliza atendimento presencial. O telefone para contato é 8 (4132) 62-27-44.

Atribuição e limite: Os valores salariais anunciados não incluem detalhes como duração da escala, localização dos postos de trabalho, benefícios adicionais ou requisitos de experiência. Essas informações devem ser esclarecidas diretamente com os empregadores antes de qualquer contratação.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Especialistas recomendam substituir pneus por vidro e madeira no jardim
Jardinagem
Especialistas recomendam substituir pneus por vidro e madeira no jardim
Especialistas orientam sobre manutenção e cuidados com unhas transparentes
Mulher
Especialistas orientam sobre manutenção e cuidados com unhas transparentes
Mais populares
Especialistas recomendam substituir pneus por vidro e madeira no jardim

A tendência de usar pneus coloridos em canteiros esconde problemas funcionais e sanitários que podem comprometer a saúde das plantas e do ambiente externo.

Especialistas recomendam substituir pneus por vidro e madeira no jardim
Geely Monjaro dispara nas vendas e domina mercado de SUVs na Rússia
Geely Monjaro dispara nas vendas e domina mercado de SUVs na Rússia
Jeans azul claro: a estratégia de proporções e texturas para 2026
Soluções arquitetônicas substituem cortinas tradicionais para liberar espaço
Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti Influência no voto Adilson Roberto Gonçalves
Estudo do Lawrence Livermore National Laboratory sugere fragmentação nuclear para defesa planetária
Como recuperar plantas ornamentais que tombaram após chuvas fortes
Novas tendências de moda para 2026 destacam bouclé, veludo e membranas
Novas tendências de moda para 2026 destacam bouclé, veludo e membranas
últimos materiais
Vagas em Magadan: operador de escavadeira é a profissão mais bem paga
Mercado russo introduz janelas de composto de vidro como alternativa ao PVC
Novo polímero de ultra-alto peso molecular promete substituir Kevlar com fração do peso
Como transformar purê de batatas amanhecido em tortilhas crocantes
Físicos desenvolvem modelo 3D para analisar mecânica do ronco
Erros comuns no armazenamento de maquiagem que podem danificar a pele
Alexander Novak confirma importação de combustíveis para conter alta de preços na Rússia
Operação no Ártico retira metal enferrujado do fundo do mar
Estudo do The Journal of Physiology analisa efeito do estresse no sangue
O erro comum que torna manchas de suor impossíveis de remover
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.