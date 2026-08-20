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Alexander Novak confirma importação de combustíveis para conter alta de preços na Rússia

Rússia

Rússia importa combustível e flexibiliza normas ambientais para conter crise de abastecimento

O governo da Rússia iniciou a compra de combustíveis no mercado externo para estabilizar os preços e suprir a demanda interna. A medida foi confirmada pelo vice-primeiro-ministro Alexander Novak. Para viabilizar a oferta imediata, foram publicados atos governamentais que autorizam a comercialização de gasolinas com classes ecológicas inferiores, especificamente as categorias Euro-2, Euro-3 e Euro-4.

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O desequilíbrio no mercado começou no final de maio, após ataques das Forças Armadas da Ucrânia a refinarias de petróleo, resultando na paralisação de parte da capacidade produtiva. Esse cenário, somado a um comportamento de compra por pânico, elevou a demanda por combustíveis em 20% a 30%. Em resposta, o Ministério da Energia iniciou em julho a prospecção de fornecedores e o planejamento logístico para as importações.

Indicador Detalhes da Crise
Causa Principal Ataques a refinarias (NPs)
Impacto na Demanda Aumento de 20% a 30%
Classes Permitidas Euro-2, Euro-3 e Euro-4

Alexander Novak afirmou que a situação tende a normalizar nos próximos dias, com a retomada gradual das operações de diversas refinarias. Em algumas regiões, as restrições de abastecimento já foram removidas e as filas nos postos de gasolina diminuíram. No entanto, a volatilidade de preços persiste em certas áreas; no Território de Krasnoyarsk, por exemplo, o Serviço Federal Antimonopólio (UFAS) emitiu um alerta à rede de postos "Region24".

Riscos técnicos e ambientais

A permissão para a venda de combustíveis de baixa qualidade gera alertas entre especialistas e consumidores. Enquanto veículos fabricados até 2015 podem operar com a gasolina Euro-3 sem danos severos, carros modernos equipados com motores turbo, injeção direta e sistemas complexos de filtragem de escape correm riscos técnicos ao utilizar esses combustíveis.

No aspecto ambiental, o ecologista Pavel Gudovsky ressalta que a utilização de gasolina com menor nível de refino resultará na deterioração da qualidade do ar nas zonas urbanas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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