O governo da Rússia iniciou a compra de combustíveis no mercado externo para estabilizar os preços e suprir a demanda interna. A medida foi confirmada pelo vice-primeiro-ministro Alexander Novak. Para viabilizar a oferta imediata, foram publicados atos governamentais que autorizam a comercialização de gasolinas com classes ecológicas inferiores, especificamente as categorias Euro-2, Euro-3 e Euro-4.
O desequilíbrio no mercado começou no final de maio, após ataques das Forças Armadas da Ucrânia a refinarias de petróleo, resultando na paralisação de parte da capacidade produtiva. Esse cenário, somado a um comportamento de compra por pânico, elevou a demanda por combustíveis em 20% a 30%. Em resposta, o Ministério da Energia iniciou em julho a prospecção de fornecedores e o planejamento logístico para as importações.
|Indicador
|Detalhes da Crise
|Causa Principal
|Ataques a refinarias (NPs)
|Impacto na Demanda
|Aumento de 20% a 30%
|Classes Permitidas
|Euro-2, Euro-3 e Euro-4
Alexander Novak afirmou que a situação tende a normalizar nos próximos dias, com a retomada gradual das operações de diversas refinarias. Em algumas regiões, as restrições de abastecimento já foram removidas e as filas nos postos de gasolina diminuíram. No entanto, a volatilidade de preços persiste em certas áreas; no Território de Krasnoyarsk, por exemplo, o Serviço Federal Antimonopólio (UFAS) emitiu um alerta à rede de postos "Region24".
A permissão para a venda de combustíveis de baixa qualidade gera alertas entre especialistas e consumidores. Enquanto veículos fabricados até 2015 podem operar com a gasolina Euro-3 sem danos severos, carros modernos equipados com motores turbo, injeção direta e sistemas complexos de filtragem de escape correm riscos técnicos ao utilizar esses combustíveis.
No aspecto ambiental, o ecologista Pavel Gudovsky ressalta que a utilização de gasolina com menor nível de refino resultará na deterioração da qualidade do ar nas zonas urbanas.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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