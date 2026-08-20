Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Operação no Ártico retira metal enferrujado do fundo do mar

Rússia

O Ministério dos Transportes da Iacútia confirmou a remoção do navio de pesquisa “Okeanolog”, afundado nas águas do porto marítimo de Tiksi. A operação de limpeza do fundo eliminou um obstáculo à navegação e retirou metal enferrujado da região ártica.

Ледокол в Арктике
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ледокол в Арктике

Status: Operações de resgate e desmonte concluídas em 18 de agosto. Peças e sucata transportadas para Yakutsk para reciclagem.

As equipes trabalharam no local desde maio. Após o desmonte, os restos da embarcação seguiram para Yakutsk, onde serão processados como material reciclável. A logística envolveu o transporte de metal pesado desde o porto ártico até a capital da república.

A ação integra o projeto federal “Limpeza Geral”. O programa prevê a retirada sistemática de navios abandonados que representam risco ambiental e operacional.

Dado e base: Até 2030, o plano prevê levantar e utilitar mais 12 objetos submersos na acvatoria de Tiksi.

A retirada de embarcações mortas reduz a pressão sobre o ecossistema local. A medida também aumenta a segurança para navios que operam na rota do Mar do Norte.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Especialistas recomendam substituir pneus por vidro e madeira no jardim
Jardinagem
Especialistas recomendam substituir pneus por vidro e madeira no jardim
Especialistas orientam sobre manutenção e cuidados com unhas transparentes
Mulher
Especialistas orientam sobre manutenção e cuidados com unhas transparentes
Mais populares
Especialistas recomendam substituir pneus por vidro e madeira no jardim

A tendência de usar pneus coloridos em canteiros esconde problemas funcionais e sanitários que podem comprometer a saúde das plantas e do ambiente externo.

Especialistas recomendam substituir pneus por vidro e madeira no jardim
Geely Monjaro dispara nas vendas e domina mercado de SUVs na Rússia
Geely Monjaro dispara nas vendas e domina mercado de SUVs na Rússia
Jeans azul claro: a estratégia de proporções e texturas para 2026
Soluções arquitetônicas substituem cortinas tradicionais para liberar espaço
Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti Influência no voto Adilson Roberto Gonçalves
Estudo do Lawrence Livermore National Laboratory sugere fragmentação nuclear para defesa planetária
Como recuperar plantas ornamentais que tombaram após chuvas fortes
Novas tendências de moda para 2026 destacam bouclé, veludo e membranas
Novas tendências de moda para 2026 destacam bouclé, veludo e membranas
últimos materiais
Vagas em Magadan: operador de escavadeira é a profissão mais bem paga
Mercado russo introduz janelas de composto de vidro como alternativa ao PVC
Novo polímero de ultra-alto peso molecular promete substituir Kevlar com fração do peso
Como transformar purê de batatas amanhecido em tortilhas crocantes
Físicos desenvolvem modelo 3D para analisar mecânica do ronco
Erros comuns no armazenamento de maquiagem que podem danificar a pele
Alexander Novak confirma importação de combustíveis para conter alta de preços na Rússia
Operação no Ártico retira metal enferrujado do fundo do mar
Estudo do The Journal of Physiology analisa efeito do estresse no sangue
O erro comum que torna manchas de suor impossíveis de remover
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.