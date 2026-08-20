Operação no Ártico retira metal enferrujado do fundo do mar

O Ministério dos Transportes da Iacútia confirmou a remoção do navio de pesquisa “Okeanolog”, afundado nas águas do porto marítimo de Tiksi. A operação de limpeza do fundo eliminou um obstáculo à navegação e retirou metal enferrujado da região ártica.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ледокол в Арктике

Status: Operações de resgate e desmonte concluídas em 18 de agosto. Peças e sucata transportadas para Yakutsk para reciclagem.

As equipes trabalharam no local desde maio. Após o desmonte, os restos da embarcação seguiram para Yakutsk, onde serão processados como material reciclável. A logística envolveu o transporte de metal pesado desde o porto ártico até a capital da república.

A ação integra o projeto federal “Limpeza Geral”. O programa prevê a retirada sistemática de navios abandonados que representam risco ambiental e operacional.

Dado e base: Até 2030, o plano prevê levantar e utilitar mais 12 objetos submersos na acvatoria de Tiksi.

A retirada de embarcações mortas reduz a pressão sobre o ecossistema local. A medida também aumenta a segurança para navios que operam na rota do Mar do Norte.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.