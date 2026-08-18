Estomatologista ortopedista é o cargo mais bem pago na cidade russa

Dado e base: Pesquisa do SuperJob em agosto de 2024, Saratov. Salários médios anunciados para vagas de alto nível.
A disputa pelas melhores remunerações em Saratov no mês passado revelou um cenário marcado pela escassez de mão de obra qualificada em setores-chave. Enquanto a média salarial na cidade não ultrapassa os 70 mil rublos, algumas profissões se destacam pela oferta de valores atípicos — reflexo tanto da demanda reprimida quanto da complexidade técnica envolvida.
O posto mais bem pago do mês foi ocupado pela vaga de estomatologista ortopedista, com proposta inicial de 800 mil rublos. A SuperJob, plataforma especializada em recrutamento, destaca que a remuneração atrativa reflete a necessidade urgente de profissionais capazes de executar reabilitações orais complexas. Os requisitos incluem formação em ortodontia após residência médica, além de três anos de experiência comprovada na área. A alta demanda por esses serviços, aliada à formação prolongada, justifica o patamar salarial.
|Posição
|Salário anunciado (rublos)
|Requisitos principais
|Estomatologista ortopedista
|800 mil
|Experiência mínima de 3 anos após residência em ortodontia; perfil técnico e interpessoal
|Geodesista
|150 mil
|Experiência em obras de rodovias federais
|Arquiteto líder
|116 mil
|Desenvolvimento de projetos conceituais, pesquisas prévias e documentação técnica
|Contador chefe
|94 mil
|Gestão integral dos registros contábeis
|Gerente de SMM
|80–100 mil
|Conhecimento em SEO, gestão de sites e 3 anos em publicidade contextual
Na segunda posição do ranking, a vaga de geodesista aparece com salário de 150 mil rublos. A exigência de experiência em obras de rodovias federais reflete a prioridade do governo em infraestrutura rodoviária. Segundo especialistas do setor, a demanda por esses profissionais deve permanecer alta enquanto durar o ciclo de obras públicas.
A terceira colocação coube ao arquiteto líder, com proposta de 116 mil rublos. A função exige não apenas criatividade, mas também capacidade de coordenar equipes e lidar com normativas técnicas complexas. A remuneração reflete o nível de responsabilidade, que inclui desde pesquisas preliminares até a elaboração de documentação para aprovação em órgãos reguladores.
O contador chefe ocupa a quarta posição, com salário de 94 mil rublos. A exigência de domínio de todos os segmentos contábeis — do fiscal ao societário — torna a posição estratégica para empresas de médio e grande porte. A escassez de profissionais com essa amplitude de conhecimento mantém os salários elevados.
Fechando o top 5, o gerente de SMM recebe entre 80 mil e 100 mil rublos. A combinação de habilidades em SEO, gestão de sites e publicidade contextual — com pelo menos três anos de experiência — é rara no mercado atual. A digitalização acelerada das empresas amplia a necessidade desses profissionais, ainda que a remuneração não atinja os patamares das áreas técnicas.
Atribuição e limite: Os dados refletam ofertas salariais anunciadas em agosto de 2024, não necessariamente salários efetivamente pagos. A SuperJob não detalha quantas vagas foram preenchidas ou se os valores correspondem a contratos efetivos.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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