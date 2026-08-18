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Estomatologista ortopedista é o cargo mais bem pago na cidade russa

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Os salários mais altos de Saratov em agosto: quem ganha mais e por quê

Dado e base: Pesquisa do SuperJob em agosto de 2024, Saratov. Salários médios anunciados para vagas de alto nível.

Зарплата в 5000 рублей
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A disputa pelas melhores remunerações em Saratov no mês passado revelou um cenário marcado pela escassez de mão de obra qualificada em setores-chave. Enquanto a média salarial na cidade não ultrapassa os 70 mil rublos, algumas profissões se destacam pela oferta de valores atípicos — reflexo tanto da demanda reprimida quanto da complexidade técnica envolvida.

O posto mais bem pago do mês foi ocupado pela vaga de estomatologista ortopedista, com proposta inicial de 800 mil rublos. A SuperJob, plataforma especializada em recrutamento, destaca que a remuneração atrativa reflete a necessidade urgente de profissionais capazes de executar reabilitações orais complexas. Os requisitos incluem formação em ortodontia após residência médica, além de três anos de experiência comprovada na área. A alta demanda por esses serviços, aliada à formação prolongada, justifica o patamar salarial.

Posição Salário anunciado (rublos) Requisitos principais
Estomatologista ortopedista 800 mil Experiência mínima de 3 anos após residência em ortodontia; perfil técnico e interpessoal
Geodesista 150 mil Experiência em obras de rodovias federais
Arquiteto líder 116 mil Desenvolvimento de projetos conceituais, pesquisas prévias e documentação técnica
Contador chefe 94 mil Gestão integral dos registros contábeis
Gerente de SMM 80–100 mil Conhecimento em SEO, gestão de sites e 3 anos em publicidade contextual

Na segunda posição do ranking, a vaga de geodesista aparece com salário de 150 mil rublos. A exigência de experiência em obras de rodovias federais reflete a prioridade do governo em infraestrutura rodoviária. Segundo especialistas do setor, a demanda por esses profissionais deve permanecer alta enquanto durar o ciclo de obras públicas.

A terceira colocação coube ao arquiteto líder, com proposta de 116 mil rublos. A função exige não apenas criatividade, mas também capacidade de coordenar equipes e lidar com normativas técnicas complexas. A remuneração reflete o nível de responsabilidade, que inclui desde pesquisas preliminares até a elaboração de documentação para aprovação em órgãos reguladores.

O contador chefe ocupa a quarta posição, com salário de 94 mil rublos. A exigência de domínio de todos os segmentos contábeis — do fiscal ao societário — torna a posição estratégica para empresas de médio e grande porte. A escassez de profissionais com essa amplitude de conhecimento mantém os salários elevados.

Fechando o top 5, o gerente de SMM recebe entre 80 mil e 100 mil rublos. A combinação de habilidades em SEO, gestão de sites e publicidade contextual — com pelo menos três anos de experiência — é rara no mercado atual. A digitalização acelerada das empresas amplia a necessidade desses profissionais, ainda que a remuneração não atinja os patamares das áreas técnicas.

Atribuição e limite: Os dados refletam ofertas salariais anunciadas em agosto de 2024, não necessariamente salários efetivamente pagos. A SuperJob não detalha quantas vagas foram preenchidas ou se os valores correspondem a contratos efetivos.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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