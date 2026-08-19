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Assessora da Presidência propõe exame unificado de língua russa para estrangeiros

Rússia

Proposta de tributação sobre remessas financeiras de estrangeiros

O líder do partido "Justiça para a Rússia", Sergei Mironov, propôs a criação de um imposto de 3% sobre as transferências bancárias realizadas por cidadãos estrangeiros da Rússia para o exterior.

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A iniciativa baseia-se em dados que indicam que, durante o ano de 2026, imigrantes enviaram mais de 17 bilhões de rublos para fora do país sem qualquer incidência tributária. Segundo a estimativa de Mironov, a implementação desse recolhimento poderia gerar até 45 bilhões de rublos em receita para o orçamento federal.

Unificação de exames de admissão universitária

Simultaneamente, Elena Yampolskaya, assessora da Presidência da Federação Russa, anunciou o desenvolvimento de um conceito para a criação de um exame unificado de língua russa. O objetivo é padronizar a avaliação de estrangeiros que pretendem ingressar em universidades russas.

Atualmente, as regras e os critérios dos testes são definidos de forma autônoma por cada instituição de ensino superior; a proposta visa eliminar essa disparidade através da uniformização do processo.

Impacto regional: Caso de Zabaikalsky Krai

Essas medidas ganham relevância em jurisdições como o território de Zabaikalsky Krai. A região registrou, em 2026, um aumento no custo das patentes de trabalho e arrecadações fiscais provenientes de imigrantes que superaram a marca de 1 bilhão de rublos para o orçamento regional.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Petr Ermilin
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