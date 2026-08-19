Metrô de São Petersburgo aprova plano para 30 novas estações até 2040

O Metrô de São Petersburgo divulgou o plano de expansão da rede até 2040. O documento, incluído no relatório de 2025, estabelece prazos concretos para a inauguração de mais de trinta novas estações e vários depósitos de trens em todas as direções.

Status: Plano de expansão aprovado com cronograma definido até 2040. Primeira nova estação prevista para 2028.

O primeiro nó da expansão será a estação "Ligovsky Prospekt-2", com abertura programada para 2028. Até 2030, o esquema prevê a inauguração de oito estações: "Kamenka", "Bogatyrskaya", "Suvorovskaya", "Znamennaya", "Ligovsky Prospekt-2", "Karetnaya", "Zastavskaya", "Bronnevaya", além do depósito "Krasnoselskoye".

Esta etapa representa a principal expansão do acesso a pé à rede. Segundo Dmitry Vasilyev, diretor geral da AO Metrostroy Severnoy Stolitsy, até 2030 a parcela de moradores que vivem na zona de acesso pedestre às estações deve chegar a 41,9%.

Posição atribuída: Segundo Dmitry Vasilyev, diretor geral da AO Metrostroy Severnoy Stolitsy, a meta de 41,9% de moradores com acesso pedestre às estações até 2030 depende da conclusão do primeiro bloco de expansão.

O próximo bloco importante está marcado para 2034: entrarão em operação as estações "Kolomyazhskaya", "Magistral №31", "Shuvalovsky Prospekt", "Morskoy Fasad", "Gavan", "Kudrovo" e o depósito "Kolomyazhskoye".

Em 2035, serão inauguradas "Ulyanka", "Aviagorodok", "Pulkovo" com depósito homônimo. Até 2037, a rede ganhará mais quatro estações: "Ulitsa Doblesti", "Petergofskoye Shosse", "Brestskaya" e "Sosnovaya Polyana".

Os projetos mais distantes no cronograma — "Bolshoy Prospekt-2", "Lesnaya-2", "Arsenalnaya", "Bestuzhevskaya", "Ploshchad Kalinina", duas estações "Polyustrovsky Prospekt", "Alexandrino", "Prospekt Marshala Zhukova" e o depósito "Kalininskoye" — estão programados para 2040.

Dado e base: Financiamento de 201,7 bilhões de rublos alocado no programa de investimento endereçado para 2026-2028, com carga crescente sobre o orçamento municipal no final do período.

O financiamento do programa está concentrado no programa de investimento endereçado para 2026-2028. O volume de recursos chega a 201,7 bilhões de rublos, com pressão crescente sobre o orçamento da cidade hacia o final do período.

Valery Kozlov, especialista em economia regional e investimentos, avalia que este cronograma de financiamento mostra a aposta estratégica da cidade na estrutura de transporte como motor de desenvolvimento das áreas periféricas e novos territórios. A construção é financiada principalmente pelo orçamento de São Petersburgo, com possível uso de recursos federais e fontes extra-orçamentárias. A organização operadora permanece sendo a GUP Metrô de São Petersburgo.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.