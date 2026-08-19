Empresas sino-russas buscam quadros bilíngues em setores estratégicos

Cadastro de mão de obra qualificado se torna gargalo para parceria Rússia-China em tecnologia e agronegócio

Photo: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Китайские студенты

A parceria comercial entre Rússia e China avança para além de volumes de troca e migra para a construção de um reservatório compartilhado de talentos. O principal entrave hoje não é a logística ou barreiras alfandegárias, mas a escassez de profissionais que dominam não apenas o idioma, mas também competências técnicas em tecnologias, logística e investimentos. Essa foi a constatação do Fórum ROSTKI 2024, que reuniu autoridades, empresários e acadêmicos russos e chineses.

Status econômico: Deficit de mão de obra qualificada afeta setores estratégicos de alta tecnologia, agronegócio e indústrias de ponta em ambos os países. A capacitação profissional se torna condição para a expansão da parceria bilateral.

Dado e base: Em 2024, analistas do ROSTKI destacaram que a falta de quadros bilíngues com formação em inovação, TI e gestão de cadeias logísticas limita projetos conjuntos. Segundo levantamento do Fórum, a ausência desses profissionais já atrasa investimentos em agroindústria de alta performance, energias nucleares civis e cadeias de suprimentos especializadas.

Na pauta, o setor agroindustrial ganhou destaque. Segundo a ministra russa da Agricultura, Oxana Lut, a área perde anualmente até 150 mil trabalhadores por aposentadoria e migração para outros setores. Ao mesmo tempo, o perfil exigido aos profissionais se transforma: o número de especialistas que operam drones e sistemas de inteligência artificial na agricultura precisa crescer exponencialmente nos próximos anos para atender à modernização do campo.

Indicador Valor/estimativa Déficit anual no agronegócio russo 150 mil trabalhadores Estudantes chineses em universidades agro russas Aprox. 800 alunos Área prevista para uso de drones e IA na agricultura (até 2026) 13 milhões de hectares

Posição atribuída: De acordo com Rustam Minnikhanov, chefe da República de Tatarsk, parcerias estratégicas entre Rússia e China exigem "profissionais com conhecimento profundo em tecnologias avançadas e competências inter-culturais". O governante regional informou que a província apresentou três programas educacionais e oportunidades de estágio para formar uma nova geração de quadros bilíngues voltados a megaprojetos conjuntos.

Iniciativas concretas e limites

Para endereçar o déficit de pessoal especializado, Moscou e Pequim debatem a ampliação do sistema de duplo-diploma entre instituições de ensino superior dos dois países. O objetivo é que estudantes russos absorvam metodologias agroindustriais chinesas, enquanto graduandos chineses aprendam a usar tecnologias adaptadas ao clima e ao modelo agrícola russo — como drones para agricultura de precisão e soluções de robótica destinada a ambientes frios.

No entanto, a estratégia enfrenta limites. O embaixador chinês na Rússia, Zhang Hanhui, destacou que a demanda crescente por talentos aumenta na mesma proporção do avanço de projetos bilionários: nucleares civis, aviação e cosmonáutica, biotecnologia e economia digital. "A banda larga de especialistas não se expande na velocidade necessária para sustentar a aceleração desses setores", declarou ele ao ROSTKI.

Posição atribuída: Segundo Zhang Hanhui, embaixador da China na Rússia, "a expansão dos acordos em moedas nacionais e a diversificação de projetos em energia nuclear civil, aviação e medicina biológica aceleram a necessidade por quadros bilíngues".

Ainda segundo dados do ROSTKI, empresas chinesas com operações na Rússia buscam localizar sua mão de obra para reduzir barreiras trabalhistas e migratórias. Um exemplo citado é o complexo Haier no Tartaristão, onde mais de 95% dos funcionários são russos — responsáveis por contabilidade, jurídico e gestão operacional local. Contudo, especialistas chineses ressalvam que os requisitos salariais dos técnicos chineses superam em larga escala a média russa, o que impossibilita a vinda de expatriados em grande volume.

Base de talentos chineses em expansão

Do lado chinês, há uma estratégia agressiva de formação: Zhang Qixiang, vice-governador da província de Heilongjiang, informou que cerca de dezenas de milhares de estudantes são treinados anualmente no modelo "idioma + especialização" em instituições chinesas. Além disso, o número de escolas bilíngues associadas saltou de 30 para 95 unidades nos últimos quatro anos — preparando jovens desde o ensino médio para atuar em parcerias sino russas.

Atribuição e limite: As alegações sobre a eficácia dos duplos-diplomas e da base chinesa de talentos ainda não foram objeto de aferição independente. A Rússia não detalhou como será garantida a retenção de profissionais formados, após treinamento conjunto.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.