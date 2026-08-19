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Caviar negro de Astrakhan: preços altos afastam moradores e incentivam mercado clandestino

Rússia

Ostras e caviar em Astrakhan: produção sobe, mas preços afastam moradores

Dado e base: Região de Astrakhan, produção de esturjão de janeiro a junho de 2026, fonte: Secretaria Regional de Agricultura.

Икра
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A região de Astrakhan, tradicional pólo de criação de esturjões na Rússia, registrou crescimento de 20% na produção local de esturjões para fins comerciais no primeiro semestre de 2026. Foram produzidas 3,2 mil toneladas do pescado, segundo dados do Ministério Regional de Agricultura. O volume total de peixes cultivados na região, entretanto, manteve-se estável em 16,4 mil toneladas anuais.

A área abriga cerca de 70 empresas dedicadas ao cultivo de esturjões, sendo que 32 são especializadas na produção de caviar preto. Diversas empresas do setor diversificam suas atividades, combinando a criação de peixes com turismo: oferecem visitas guiadas às instalações de produção e degustação de iguarias regionais.

Atribuição e limite: Os dados não explicitam o número de empregos gerados pelo crescimento da produção ou o impacto em cadeias regionais de fornecimento.

Preços inacessíveis no varejo local

Apesar do aumento na produção, o caviar preto permanece um item de luxo em Astrakhan. A média nacional de preço no varejo é de cerca de 75 mil rublos por quilograma — o equivalente a duas ou três médias salariais ou aposentadorias mensais da população local.

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Oferta e demanda: destino Moscou e além

O mercado de peixes local, como o "Sukhoi" na capital regional, e estabelecimentos especializados comercializam exclusivamente produtos de fazendas da região. Segundo comerciantes, não há importação de caviar da China. Os principais clientes são moradores de Moscou, São Petersburgo e da Sibéria.

Os valores variam conforme a espécie de peixe e o método de extração do caviar. A variação mais barata é o "caviar ordenha" (gado vivo), enquanto o mais caro é o caviar de esturjão ou bieluga, em especial na forma paustusa — salgado em blocos.

Produto Preço médio (RUB)
Caviar de esturjão (50 g) A partir de 2,5 mil
Caviar de esturjão-salmão (100 g) 4 mil
Caviar de bieluga ou paustusa (100 g) 10 mil
Balık de esturjão (kg) ~ 5,5 mil
Esturjão fresco congelado (kg) 850

Dado e base: Média de preços de varejo nacional (RUB/kg), fonte: setor pesqueiro russo, 2026.

Analistas do setor estimam que o valor do caviar preto pode saltar outros 20% até o final do ano. A principal justificativa é o aumento dos custos de transporte e alimentação dos peixes, que chegam a representar 50% do custo total de produção.

Risco do mercado clandestino em Astrakhan

Além do setor regulamentado, existe um mercado paralelo que comercializa peixes e caviar capturados ilegalmente, como esturjão-brasileiro, sevruga e sterlet. Nesse segmento, a "krupnaya" (caviar de lata com cerca de 950 g), é vendida por aproximadamente 40 mil rublos o pote — preço próximo ao de um veículo seminovo na região.

Status econômico: Captura predatória de esturjões está criminalizada desde o início dos anos 2000; fiscalização local mantém dezenas de processos anuais contra infratores.

Acompanhando a grande demanda, operações policiais na região registram dezenas de casos por ano. Em um episódio judicial recente, um empresário local foi condenado a dois anos de liberdade condicional e multa de 600 mil rublos por simplesmente manter esturjão sem identificação adequada. Em casos mais graves, a pena de prisão pode chegar a oito anos.

Nota: Compra e posse de caviar clandestino geram risco penal tanto para vendedores quanto para compradores, com sanções que incluem multas de até 1 milhão de rublos e detenção de três anos.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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