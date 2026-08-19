Veteranos com experiência em drones têm requisitos médicos flexíveis

Novas regras de transporte entram em vigor na Rússia a partir de 1º de setembro, abrangendo ferrovias, aviação, transporte público urbano e aviação não tripulada. As alterações foram anunciadas pelo Ministério dos Transportes (Минтранс) e visam simplificar procedimentos para passageiros, reforçar garantias de acessibilidade e ajustar exigências profissionais no setor de drones.

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Status: Alterações regulatórias publicadas com vigência a partir de 1º de setembro, aplicáveis a operadores ferroviários, aéreos, de transporte público urbano e de sistemas aéreos não tripulados civis.

Ferroviário: devolução digital e dever de informar

No transporte ferroviário suburbano — as elektrichki —, passageiros passam a poder solicitar a devolução de bilhetes em ambiente online, sem necessidade de comparecer às bilheterias. A medida padroniza um procedimento que, até então, exigia atendimento presencial em muitos casos.

Para trens de longa distância, as transportadoras tornam-se obrigadas a notificar os passageiros sobre alterações no horário ou em outros parâmetros da viagem. A regra estabelece o dever de comunicação proativa, reduzindo a assimetria de informação entre operador e usuário quando houver reprogramação de partidas, trocas de composição ou mudanças de trajeto.

Dado e base: Ministério dos Transportes da Federação Russa; vigência a partir de 1º de setembro; abrange operadores de transporte ferroviário suburbano e de longa distância.

Transporte público urbano: validação de benefícios pelo mensageiro «Макс»

A confirmação do direito a tarifas reduzidas ou gratuitas no transporte público municipal migra para formato digital por meio do mensageiro «Макс». O procedimento substitui a apresentação física de documentos ou cartões em muitos cenários, permitindo a verificação eletrônica da elegibilidade no momento do embarque ou na aquisição do passe.

Acessibilidade: prioridade para cadeirantes e padrões de assistência aérea

No segmento de mobilidade reduzida, a legislação introduz prioridade na alocação de espaços para passageiros em cadeiras de rodas, tanto em veículos terrestres quanto na infraestrutura de embarque. Nos aeroportos e a bordo de aeronaves, foram fixados por lei padrões de acompanhamento e assistência em todas as etapas do voo — do check-in ao desembarque —, incluindo apoio na movimentação, comunicação e manejo de equipamentos de mobilidade.

Impacto confirmado: Pessoas com deficiência e mobilidade reduzida passam a contar com prioridade legal de espaço e assistência normatizada em toda a cadeia do transporte aéreo, além de preferência em modais terrestres.

Aviação não tripulada: exigências médicas flexibilizadas para pilotos externos

Na aviação não tripulada civil, os requisitos médicos para pilotos externos — operadores que controlam a aeronave a partir de estação de solo — foram suavizados. A alteração tem como objetivo declarado facilitar a inserção no mercado de trabalho de veteranos da operação militar especial (SVO) que já possuem experiência no manejo de sistemas aéreos não tripulados, reduzindo barreiras de certificação de saúde que não sejam estritamente operacionais.

Atribuição e limite: Ministério dos Transportes informa a flexibilização como medida de apoio à empregabilidade de veteranos com experiência em UAS; não foram divulgados no comunicado os parâmetros médicos específicos mantidos, alterados ou suprimidos.

O pacote de medidas entra em vigor de forma sincronizada em 1º de setembro e será implementado pelas respectivas agências reguladoras e operadores sob supervisão do Ministério dos Transportes.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.