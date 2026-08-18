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Crise de combustível na Rússia afeta 72% dos postos de gasolina

Rússia

O abastecimento de combustível tornou-se um problema crescente em várias regiões da Rússia. Segundo dados do aplicativo GdeBenz, apenas 28,1% dos postos de gasolina do país ainda têm gasolina disponível. A escassez afeta até mesmo a capital, Moscou.

Status econômico: Apenas 28,1% dos postos de gasolina da Rússia ainda dispõem de combustível, segundo dados do aplicativo GdeBenz.

Na região de Smolensk, autoridades locais e órgãos competentes discutem medidas de regulação estatal para o fornecimento de combustível. Entre as propostas em análise estão a limitação da quantidade de gasolina vendida a pessoas físicas e a proibição do abastecimento de recipientes externos, como galões.

Outra possibilidade em estudo é a adoção de um sistema de rodízio para o acesso aos postos, com base no último dígito da placa dos veículos. Segundo a proposta, motoristas com placas terminadas em número par poderiam abastecer em dias pares, enquanto aqueles com placas ímpares teriam acesso nos dias ímpares.

Enquanto isso, a Federal Antimonopoly Service (FAS) intensifica os esforços para combater a escassez artificial e manipulações de preços. Até o momento, o órgão emitiu 68 advertências por violações da legislação antitruste. Além disso, a FAS investiga 41 casos suspeitos de conluio entre fornecedores e abuso de posição dominante no mercado de combustíveis.

Posição atribuída: Segundo a Federal Antimonopoly Service (FAS), até o momento foram emitidas 68 advertências por práticas anticoncorrenciais no mercado de combustíveis, além de 41 investigações em andamento por suspeita de conluio entre fornecedores.

As discussões em Smolensk e as ações da FAS refletem os desafios enfrentados por consumidores e autoridades diante da escassez de combustível, que afeta diretamente o custo de vida e a mobilidade regional.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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