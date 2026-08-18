Metrô de São Petersburgo prepara testes de trens sem condutor

A Russian Railways (RZD) estuda lançar trens sem condutor em novas rotas. A empresa testa atualmente o sistema automatizado de controle UA 3 sem participação do maquinista. No Anel Central de Moscou, desde agosto de 2024, trens Lastochka circulam com o motorista na cabine apenas para monitorar sistemas e operar portas.

Photo: commons.wikimedia.org by Florstein (Telegram:WikiPhoto.Space), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Метро, Санкт-Петербург

O objetivo final é migrar para o nível de automação UA 4. Nesse modelo, o maquinista sai completamente da cabine e suas funções são transferidas para o centro de despacho. A profissão será renomeada para maquinista-operador — o especialista intervém no controle apenas em situações de emergência.

Paralelamente à automação, os trens Sapsan e Lastochka receberão o sistema russo de comunicação via satélite Rassvet. A tecnologia será instalada nas rotas de maior tráfego: Moscou — São Petersburgo, Moscou — Nizhny Novgorod e Moscou — Minsk.

Automação nos metrôs

Tecnologias sem condutor também chegam à infraestrutura urbana. Em São Petersburgo, a sexta linha do metrô se prepara para testes, com lançamento previsto para agosto. No momento, cria-se um protótipo em escala.

A fábrica de vagões TMH desenvolve o software e treina as redes neurais. A instalação do protótipo está planejada para o final de julho.

Etapa / Linha Status do maquinista MCC (atual) Na cabine (controle e portas) UA 4 (planejado) No centro de despacho Metrô SPb (linha 6) Teste sem condutor

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.