Khakássia anuncia projeto para aumentar eficiência da pecuária até 2028

Hákassia inicia projeto-piloto para ração animal com ciência local

Dado e base: Projeto regional, regiāo de Khakássia, orçamento de 33 milhões de rublos (11 milhões/ano), 2026–2028, iniciativa da República de Khakássia e parceiros. Photo: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Свинья и поросята едят траву из деревянной бочки на ферме

A partir de 2026, a República de Khakássia sediará o primeiro projeto-piloto do país voltado à produção de aditivos orgânicos de alta performance para a pecuária local. A iniciativa, com valor total de 33 milhões de rublos, será gerida em parceria entre o governo regional, a Universidade Estadual N.F. Katanova de Khakássia e a mineradora local BGRK JSC (Bogradsky GOK).

Status econômico: Orçamento de RUB 5 mi (República), RUB 5 mi (Fundo de Pesquisas Russas) e RUB 1 mi (BGRK JSC) ao ano. Implementação prevista até 2028.

Os aditivos, concebidos a partir de compostos orgânicos de alta atividade biológica, têm como meta aumentar a eficiência do metabolismo dos animais e reduzir sua vulnerabilidade a doenças. Com isso, o projeto busca acelerar o ganho de peso no rebanho e consolidar a cadeia de proteína animal da região.

Posição atribuída: Segundo Valentin Konovalov, governador da República de Khakássia, "a introdução de tecnologias modernas no setor produtivo regional poderá fortalecer a segurança alimentar da república, impulsionar o desenvolvimento da pecuária e ampliar a base de arrecadação tributária".

O plano prevê a alocação anual de recursos: 5 milhões de rublos vêm do orçamento estadual, outros 5 milhões saem do Fundo de Pesquisas Russas (RNF) e 1 milhão é aportado pela BGRK JSC. A coordenação das ações cabe ao comitê de ciência e inovação do governo regional, que supervisionará o cumprimento dos cronogramas até a conclusão do projeto, em 2028.

A iniciativa não suprime as importações de insumos, mas propõe testar uma rota tecnológica 100% local durante três anos. Caso o piloto registre resultados positivos, a metodologia poderá ser escalada para toda a federação.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.