Uso irregular de pesticidas causa morte de milhões de abelhas na Rússia

O serviço de fiscalização agroalimentar da Rússia, Rosselkhoznadzor, identificou irregularidades no uso de pesticidas e agroquímicos em plantações próximas a apiários no distrito municipal de Bolshhemurtinsko-Sukhobuzimsky, na região de Krasnoyarsk. As falhas ocorreram nas proximidades da aldeia de Mezhovo.

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Impacto confirmado: Morte de mais de 600 colmeias, totalizando a perda de mais de 20 milhões de abelhas nas áreas de Mezhovo e do assentamento de Bolshaya Murta.

Análises laboratoriais realizadas no solo e na massa vegetal das culturas revelaram a presença de substâncias químicas proibidas para uso em campo ou aplicadas acima dos limites permitidos. No trigo e na cevada, foi detectado o pirimifos-metila; segundo o registro federal de pesticidas da Rússia, este composto é autorizado apenas para o controle de insetos em armazéns, não sendo previsto para a pulverização de lavouras.

Em áreas destinadas ao cultivo de ervilhas, geridas por um produtor rural (IP - chefe de fazenda camponesa), as amostras indicaram a presença de tebuconazol e tiametoxam. No caso do tiametoxam, o Rosselkhoznadzor confirmou que a norma de aplicação foi excedida, embora os níveis exatos de concentração e as datas das pulverizações não tenham sido divulgados.

Status: Violação da Parte 4 do Artigo 16 da Lei Federal nº 490-FZ "Sobre a Apicultura na Federação Russa" (30 de dezembro de 2020).

A fiscalização constatou que as informações sobre o uso de pirimifos-metila, tebuconazol e tiametoxam não foram registradas no "Portal do Apicultor", componente do sistema federal FGIS "Saturn". A ausência desses dados impediu que os proprietários das colmeias fossem alertados sobre a aplicação de químicos próximos aos seus apiários, contrariando a exigência legal de publicação prévia para mitigação de riscos.

Atribuição e limite: Embora o Rosselkhoznadzor confirme a irregularidade química e a falha de notificação, não há registro de que as abelhas mortas tenham sido analisadas para estabelecer um nexo causal direto entre os produtos encontrados no solo e a causa da morte dos insetos.

O processo de auditoria permanece aberto. Amostras coletadas em campos de colza de outro produtor rural ainda estão sob análise laboratorial, o que poderá ampliar a lista de substâncias identificadas nas áreas adjacentes aos apiários. As decisões administrativas e as sanções aplicáveis aos infratores já identificados ainda não foram definidas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.