Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Uso irregular de pesticidas causa morte de milhões de abelhas na Rússia

Rússia

O serviço de fiscalização agroalimentar da Rússia, Rosselkhoznadzor, identificou irregularidades no uso de pesticidas e agroquímicos em plantações próximas a apiários no distrito municipal de Bolshhemurtinsko-Sukhobuzimsky, na região de Krasnoyarsk. As falhas ocorreram nas proximidades da aldeia de Mezhovo.

Пчелиные ульи на лугу
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пчелиные ульи на лугу

Impacto confirmado: Morte de mais de 600 colmeias, totalizando a perda de mais de 20 milhões de abelhas nas áreas de Mezhovo e do assentamento de Bolshaya Murta.

Análises laboratoriais realizadas no solo e na massa vegetal das culturas revelaram a presença de substâncias químicas proibidas para uso em campo ou aplicadas acima dos limites permitidos. No trigo e na cevada, foi detectado o pirimifos-metila; segundo o registro federal de pesticidas da Rússia, este composto é autorizado apenas para o controle de insetos em armazéns, não sendo previsto para a pulverização de lavouras.

Em áreas destinadas ao cultivo de ervilhas, geridas por um produtor rural (IP - chefe de fazenda camponesa), as amostras indicaram a presença de tebuconazol e tiametoxam. No caso do tiametoxam, o Rosselkhoznadzor confirmou que a norma de aplicação foi excedida, embora os níveis exatos de concentração e as datas das pulverizações não tenham sido divulgados.

Status: Violação da Parte 4 do Artigo 16 da Lei Federal nº 490-FZ "Sobre a Apicultura na Federação Russa" (30 de dezembro de 2020).

A fiscalização constatou que as informações sobre o uso de pirimifos-metila, tebuconazol e tiametoxam não foram registradas no "Portal do Apicultor", componente do sistema federal FGIS "Saturn". A ausência desses dados impediu que os proprietários das colmeias fossem alertados sobre a aplicação de químicos próximos aos seus apiários, contrariando a exigência legal de publicação prévia para mitigação de riscos.

Atribuição e limite: Embora o Rosselkhoznadzor confirme a irregularidade química e a falha de notificação, não há registro de que as abelhas mortas tenham sido analisadas para estabelecer um nexo causal direto entre os produtos encontrados no solo e a causa da morte dos insetos.

O processo de auditoria permanece aberto. Amostras coletadas em campos de colza de outro produtor rural ainda estão sob análise laboratorial, o que poderá ampliar a lista de substâncias identificadas nas áreas adjacentes aos apiários. As decisões administrativas e as sanções aplicáveis aos infratores já identificados ainda não foram definidas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
O erro comum que torna os pés mais secos ao usar óleo
Mulher
O erro comum que torna os pés mais secos ao usar óleo
Como planejar jardins à sombra e escolher as plantas certas
Jardinagem
Como planejar jardins à sombra e escolher as plantas certas
Mais populares
Como usar jaqueta acolchoada no estilo old money na cidade

A jaqueta acolchoada transitou do campo para as passarelas, mas a escolha do modelo errado pode comprometer a sofisticação do visual em ambientes urbanos.

Como usar jaqueta acolchoada no estilo old money na cidade
Horta vertical com garrafas PET: como montar um sistema modular
Horta vertical com garrafas PET: como montar um sistema modular
Tendências de moda indicam retorno de silhuetas marcadas e cores saturadas
Regras básicas para usar calçados esportivos em ambientes profissionais
Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti Influência no voto Adilson Roberto Gonçalves A Copa do Mundo do goleiro, do apito e do cartão de Trump Freitas Jolivaldo
Maçãs no forno: método simples para transformar frutas em doces secos
Como transformar a limpeza da casa em um treino cardiovascular
Lírio-aranha traz elegância tropical e perfume cítrico ao jardim
Lírio-aranha traz elegância tropical e perfume cítrico ao jardim
últimos materiais
Nizhny Novgorod supera média nacional com expansão de 0,8% em 2026
Análise de 81 espécies revela parentesco entre aves e crocodilianos
Manutenção de ar condicionado previne proliferação de Legionella e fungos
Metabolismo e porte influenciam expectativa de vida de diferentes raças caninas
Rotina de tonificação de glúteos sentada para sedentários
Carros híbridos ganham 143% de crescimento em São Petersburgo
Khakássia anuncia projeto para aumentar eficiência da pecuária até 2028
Tendências de acessórios para o outono de 2026 focam em texturas e dimensões
Uso irregular de pesticidas causa morte de milhões de abelhas na Rússia
Sinais de pedreiros em Ptolemais indicam complexo sistema de gestão no século II a.C.
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.