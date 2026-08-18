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Extremo Oriente russo domina ranking de salários: o que explica os altos rendimentos?

Rússia

Dado e base: De acordo com dados do RIA Rating referentes a 2024, a região de Sacalina lidera rankings regionais de salários acima da média nacional na Rússia, com 47,8% de seus trabalhadores recebendo mais que o valor médio do país — colocando o território na 6ª posição do ranking nacional. O levantamento analisou 82 regiões russas com foco em remuneração e distribuição salarial por setor.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Indústrias extrativas puxam alta nos salários regionais

A posição de destaque de Sacalina no ranking nacional decorre, sobretudo, do peso das indústrias petrolíferas e de mineração de ouro na economia local, além da aplicação das chamadas "adicionais setentrionais" — bônus salariais devidos a trabalhadores em regiões de clima extremo. Esses setores, despite turbulências globais nos mercados de commodities, mantiveram níveis de empregabilidade elevados e recompensas acima do padrão médio russo.

Os dados mostram ainda que 14,4% da população economicamente ativa do território aufere salários que superam em pelo menos 100% a média nacional. Essa concentração de alta renda em setores específicos contrasta com a maioria das grandes cidades russas, onde a maior parte dos empregos se concentra em serviços e comércio, setores com remunerações tradicionalmente abaixo do patamar médio industrial.

Top 4 do ranking: Norte e Extremo Oriente dominam em salários elevados

Região (Rússia) Participação de trabalhadores com renda acima da média (%)
Iamal-Nenets (Rússia) 65,8
Oblast de Magadan 57,2
Tchukotka (Rússia) 56,5
Oblast de Sacalina (Rússia) 47,8

Status econômico: Em 2024, a região de Sacalina registra 47,8% de seus trabalhadores com renda superior à média nacional, ocupando a 6ª posição no ranking de 82 regiões analisadas pelo RIA Rating. A concentração de empregos de alta remuneração em setores extrativos e a aplicação de adicional setentrional sustentam o desempenho acima da média nacional.

Além de Sacalina, outras oito regiões do ranking pertencem ao Extremo Oriente ou ao Círculo Polar Ártico russo — indicando padrão de maior concentração de salários acima da média em territórios com setores extrativos desenvolvidos e regimes climáticos desafiadores. A capital federal, Moscou, aparece apenas em 11º lugar, com 44,7% de trabalhadores acima da média.

Na lista dos 20 primeiros, seis pertencem à Região Litorânea do Pacífico: Iacútia (9º), Oblast de Amur (11º), Khabarovsk (17º) e Primorski (20º). Especialistas atribuem esse movimento à combinação de investimentos estatais em infraestrutura e presença de gigantes industriais — como mineradoras e usinas hidrelétricas — somada ao fluxo constante de trabalhadores migratórios qualificados.

Atribuição e limite: Segundo o RIA Rating, a concentração de salários acima da média nas regiões de Sacalina, Magadan e Tchukotka está diretamente ligada à estrutura industrial local (petróleo, gás e mineração), com limitada representatividade em outros setores da economia regional, o que pode distorcer a visão geral da renda local.

Posição atribuída: Segundo Valeriy Kozlov, especialista em economia regional e investimentos territoriais, a região de Sacalina exemplifica como a especialização em indústrias extrativas e a aplicação de políticas de compensação salarial podem gerar ilhas de renda superior à média nacional, sem, contudo, garantir distribuição equitativa para toda a população economicamente ativa local.

O que diferencia a Zona do Pacífico russo

O predomínio de salários acima da média nos territórios do Círculo Polar Ártico e do Extremo Oriente russo não é fenômeno isolado de Sacalina. A proximidade com capitais de países vizinhos, a execução de projetos estatais de infraestrutura energética — como gasodutos e terminais portuários — e a migração sazonal de trabalhadores qualificados para setores intensivos em capital contribuem para esses números.

Em Sacalina, o setor petrolífero responde por cerca de 60% do PIB regional, enquanto a mineração de ouro representa outros 10%. Essa dependência não apenas eleva a média salarial regional, como também torna a economia local altamente suscetível a flutuações nos preços internacionais de commodities e oscilações cambiais — fatores externos ao controle dos formuladores de políticas regionais.

Dado e base: A província de Sacalina tem o PIB per capita mais elevado da Rússia, segundo dados de 2023 do Rosstat: 2.870.000 rublos (cerca de R$ 180.000 equivalentes, com taxa de câmbio de 1 USD = 90 RUB e 1 RUB = 0,050 BRL, aplicada em junho de 2024), superando em 220% a média nacional do mesmo período.

A expansão dos salários acima da média nacional não é uniforme ao longo de toda a cadeia produtiva: enquanto engenheiros, geólogos e trabalhadores da alta gerência auferem rendimentos até três vezes superiores à média, profissões ligadas à prestação de serviços, como comércio e serviços administrativos, mantêm salários próximos ou abaixo do padrão nacional da Rússia, segundo dados regionais de 2024.

Esse recorte setorial explica, em parte, por que a capital federal, Moscou, ocupa a 11ª posição no ranking: a pauta de empregos da cidade — majoritariamente nos setores de comércio, serviços financeiros e público — resulta em uma distribuição salarial mais uniforme, com menor concentração de remunerações elevadas como nas regiões industriais especializadas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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