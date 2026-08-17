Os níveis de mercúrio na água do Golfo de Taganrog (Mar de Azov) aumentaram 20 vezes ao longo do último ano, atingindo o máximo desde 2022. Os dados foram divulgados pelo "Boletim Ecológico do Don".
A concentração do metal subiu de 0,01 para 0,20 microgramas por decímetro cúbico. Na principal rota de navegação do golfo, a média ultrapassa o limite máximo permitido (PCD) em duas vezes.
Por outro lado, nos sedimentos do fundo marinho, foi observada uma tendência oposta: os níveis de mercúrio caíram três vezes. Além dos metais pesados, a contaminação por derivados de petróleo devido a ações militares continua sendo um problema: nas partes central e oriental do golfo, sua concentração excede os padrões para pesca em 2,8 vezes.
Os especialistas distinguem entre fontes naturais e antropogênicas de poluição por derivados de petróleo. A alta concentração de substâncias no fundo, especialmente em áreas rasas e movimentadas, confirma o impacto das atividades humanas no ecossistema.
|Indicador
|Mudança / Status
|Mercúrio na água
|Aumento de 20 vezes (até 0,20 µg/dm³)
|Mercúrio nos sedimentos
|Redução de 3 vezes
|Derivados de petróleo
|Excede o limite em 2,8 vezes
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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