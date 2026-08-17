Níveis de mercúrio no Golfo de Taganrog crescem 20 vezes em um ano

Concentração de mercúrio no Mar de Taganrog aumenta 20 vezes em um ano

Os níveis de mercúrio na água do Golfo de Taganrog (Mar de Azov) aumentaram 20 vezes ao longo do último ano, atingindo o máximo desde 2022. Os dados foram divulgados pelo "Boletim Ecológico do Don".

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Штормовая волна Азовского моря

A concentração do metal subiu de 0,01 para 0,20 microgramas por decímetro cúbico. Na principal rota de navegação do golfo, a média ultrapassa o limite máximo permitido (PCD) em duas vezes.

Por outro lado, nos sedimentos do fundo marinho, foi observada uma tendência oposta: os níveis de mercúrio caíram três vezes. Além dos metais pesados, a contaminação por derivados de petróleo devido a ações militares continua sendo um problema: nas partes central e oriental do golfo, sua concentração excede os padrões para pesca em 2,8 vezes.

Os especialistas distinguem entre fontes naturais e antropogênicas de poluição por derivados de petróleo. A alta concentração de substâncias no fundo, especialmente em áreas rasas e movimentadas, confirma o impacto das atividades humanas no ecossistema.

Indicador Mudança / Status Mercúrio na água Aumento de 20 vezes (até 0,20 µg/dm³) Mercúrio nos sedimentos Redução de 3 vezes Derivados de petróleo Excede o limite em 2,8 vezes

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.