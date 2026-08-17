Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Níveis de mercúrio no Golfo de Taganrog crescem 20 vezes em um ano

Rússia

Concentração de mercúrio no Mar de Taganrog aumenta 20 vezes em um ano

Os níveis de mercúrio na água do Golfo de Taganrog (Mar de Azov) aumentaram 20 vezes ao longo do último ano, atingindo o máximo desde 2022. Os dados foram divulgados pelo "Boletim Ecológico do Don".

Штормовая волна Азовского моря
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Штормовая волна Азовского моря

A concentração do metal subiu de 0,01 para 0,20 microgramas por decímetro cúbico. Na principal rota de navegação do golfo, a média ultrapassa o limite máximo permitido (PCD) em duas vezes.

Por outro lado, nos sedimentos do fundo marinho, foi observada uma tendência oposta: os níveis de mercúrio caíram três vezes. Além dos metais pesados, a contaminação por derivados de petróleo devido a ações militares continua sendo um problema: nas partes central e oriental do golfo, sua concentração excede os padrões para pesca em 2,8 vezes.

Os especialistas distinguem entre fontes naturais e antropogênicas de poluição por derivados de petróleo. A alta concentração de substâncias no fundo, especialmente em áreas rasas e movimentadas, confirma o impacto das atividades humanas no ecossistema.

Indicador Mudança / Status
Mercúrio na água Aumento de 20 vezes (até 0,20 µg/dm³)
Mercúrio nos sedimentos Redução de 3 vezes
Derivados de petróleo Excede o limite em 2,8 vezes

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Phlox subulata: como criar um tapete floral denso no jardim
Vida
Phlox subulata: como criar um tapete floral denso no jardim
Guia passo a passo para fazer suco de aipo e pepino equilibrado
Receitas e Culinária
Guia passo a passo para fazer suco de aipo e pepino equilibrado
Mais populares
Guia para elevar a aparência com peças básicas e ajustes simples

A percepção de valor de um guarda-roupa nem sempre está ligada ao preço das etiquetas ou à presença de marcas famosas em cada peça escolhida.

Guia para elevar a aparência com peças básicas e ajustes simples
Tendências de cortes de franja texturizados priorizam a arquitetura móvel
Tendências de cortes de franja texturizados priorizam a arquitetura móvel
Tendências de moda indicam retorno de silhuetas marcadas e cores saturadas
Regras básicas para usar calçados esportivos em ambientes profissionais
Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti Influência no voto Adilson Roberto Gonçalves A Copa do Mundo do goleiro, do apito e do cartão de Trump Freitas Jolivaldo
Maçãs no forno: método simples para transformar frutas em doces secos
Horta vertical com garrafas PET: como montar um sistema modular
Por que o Cotoneaster lucidus supera a Tuia e o Buxo em jardins urbanos
Por que o Cotoneaster lucidus supera a Tuia e o Buxo em jardins urbanos
últimos materiais
Níveis de mercúrio no Golfo de Taganrog crescem 20 vezes em um ano
Como usar jaqueta acolchoada no estilo old money na cidade
Agência Argus registra tarifas de frete de petróleo no nível mais alto desde 2005
Corporação Unida de Construção Aeronáutica anuncia chegada do MS-21
Vestígios de civilização Akiri revelam população milionária na Amazônia
Três movimentos caseiros para ativar a musculatura profunda do tronco
Cooperativa na Iacútia utiliza aparelhos sem piloto em 170 hectares
Mais de 5 mil estudantes de Khabarovsk terão aulas de chinês no próximo ano
Ureia no jardim: prazos, dosagens e restrições químicas de aplicação
Lírio-aranha traz elegância tropical e perfume cítrico ao jardim
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.