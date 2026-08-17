Corporação Unida de Construção Aeronáutica anuncia chegada do MS-21

O primeiro exemplar de série do avião de passageiros MS-21 completou voo de transferência de Irkutsk para Zhukovsky. Segundo a Corporação Unida de Construção Aeronáutica, a viagem durou 5 horas e 50 minutos.

Photo: commons.wikimedia.org by Caughtin16k, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пассажирский самолёт МС-21-300 (1)

Durante o trajeto, a aeronave atingiu altitude máxima de 12,1 mil metros. A velocidade de cruzeiro chegou a 850 km/h.

Dados do voo: Duração de 5h50, altitude de 12,1 mil metros, velocidade máxima de 850 km/h.

Componentes fabricados em Voronezh equipam a aeronave. A fábrica aeronáutica de Voronezh produziu as carenagens dos motores. A empresa "Interiores de Aviação" fabricou poltronas da classe executiva, módulos de cozinha e banheiro, guarda-roupas, divisórias, janelas, prateleiras para bagagem, painéis de teto e elementos das portas.

Em Zhukovsky, especialistas do Complexo de Testes de Voo e Acabamento "Yakovlev" vão verificar se os sistemas da aeronave atendem aos requisitos técnicos. O MS-21 é um avião de passageiros de médio alcance equipado com motores nacionais PD-14.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.