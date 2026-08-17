A região de Yaroslavl opera atualmente 30 modalidades de pagamentos e auxílios destinados a famílias com filhos. O governador Mikhail Evraev detalhou a estrutura de suporte durante encontro com jornalistas e blogueiros, destacando que a medida atende a quase 140 mil famílias na região, das quais cerca de 16 mil são classificadas como numerosas.
Dado e base: População de quase 140 mil famílias com filhos em Yaroslavl, incluindo 16 mil famílias numerosas.
Desde o início do ano, foram implementados dois novos auxílios financeiros significativos para o nascimento de filhos, com valores condicionados à idade dos pais. Mais de 750 famílias já acessaram esses recursos.
|Tipo de auxílio
|Valor
|Condição de idade
|1º filho
|200 mil rublos
|Mães até 25 anos
|2º filho
|200 mil rublos
|Mães até 27 anos
|3º filho em diante
|200 mil rublos
|Mães até 29 anos
|Pagamento especial (3º+)
|300 mil rublos
|Pais até 35 anos
Paralelamente, mais de 200 mães estudantes receberam um pagamento único de 100 mil rublos referente aos primeiros seis meses do ano.
O governo regional disponibilizou o serviço gratuito de babás sociais para crianças de até 3 anos. O benefício é destinado a famílias de baixa renda, famílias numerosas, estudantes e pais de crianças com deficiência.
Desde junho, a lista de beneficiários dos postos de aluguel gratuito de itens para recém-nascidos foi ampliada. Agora, famílias em situações críticas — como desempregados, pessoas afetadas por emergências ou beneficiários do auxílio único — podem utilizar o serviço. Mais de 1,8 mil famílias utilizaram a modalidade em 2025.
Status: A partir de 2026, pais de famílias numerosas terão compensação de 50% nas mensalidades de universidades e faculdades de Yaroslavl. O benefício já foi concedido em mais de 400 ocasiões.
Até 1º de novembro, famílias numerosas podem solicitar o pagamento de 5.523 rublos para a compra de uniformes escolares e roupas esportivas. A partir deste ano, a concessão do valor não depende da análise da renda per capita da família.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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