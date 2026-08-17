Novos pagamentos para nascimento de filhos em Yaroslavl dependem da idade dos pais

Yaroslavl expande rede de auxílio a famílias com filhos

A região de Yaroslavl opera atualmente 30 modalidades de pagamentos e auxílios destinados a famílias com filhos. O governador Mikhail Evraev detalhou a estrutura de suporte durante encontro com jornalistas e blogueiros, destacando que a medida atende a quase 140 mil famílias na região, das quais cerca de 16 mil são classificadas como numerosas.

Photo: commons.wikimedia.org by Чуринъ , https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Железнодорожный вокзал «Ярославль-Главный»

Dado e base: População de quase 140 mil famílias com filhos em Yaroslavl, incluindo 16 mil famílias numerosas.

Desde o início do ano, foram implementados dois novos auxílios financeiros significativos para o nascimento de filhos, com valores condicionados à idade dos pais. Mais de 750 famílias já acessaram esses recursos.

Tipo de auxílio Valor Condição de idade 1º filho 200 mil rublos Mães até 25 anos 2º filho 200 mil rublos Mães até 27 anos 3º filho em diante 200 mil rublos Mães até 29 anos Pagamento especial (3º+) 300 mil rublos Pais até 35 anos

Paralelamente, mais de 200 mães estudantes receberam um pagamento único de 100 mil rublos referente aos primeiros seis meses do ano.

Serviços sociais e educação

O governo regional disponibilizou o serviço gratuito de babás sociais para crianças de até 3 anos. O benefício é destinado a famílias de baixa renda, famílias numerosas, estudantes e pais de crianças com deficiência.

Desde junho, a lista de beneficiários dos postos de aluguel gratuito de itens para recém-nascidos foi ampliada. Agora, famílias em situações críticas — como desempregados, pessoas afetadas por emergências ou beneficiários do auxílio único — podem utilizar o serviço. Mais de 1,8 mil famílias utilizaram a modalidade em 2025.

Status: A partir de 2026, pais de famílias numerosas terão compensação de 50% nas mensalidades de universidades e faculdades de Yaroslavl. O benefício já foi concedido em mais de 400 ocasiões.

Até 1º de novembro, famílias numerosas podem solicitar o pagamento de 5.523 rublos para a compra de uniformes escolares e roupas esportivas. A partir deste ano, a concessão do valor não depende da análise da renda per capita da família.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.