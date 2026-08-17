Cooperativa na Iacútia utiliza aparelhos sem piloto em 170 hectares

O chefe da Iacútia, Aisen Nikolaev, foi ao vilarejo de Myryla, no ulus de Churapchinsky, para conferir a operação de drones agrícolas nos campos. Ele informou o deslocamento pelo mensageiro MAX.

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Status: Equipamentos em uso ativo para processamento de culturas e aplicação de fertilizantes na cooperativa "Ergis".

No cooperativo "Ergis", os aparelhos sem piloto cobrem 170 hectares. Parte dos drones foi montada dentro da própria república. A técnica integra o projeto "Sir Iye", que reúne nove organizações: universidades, centros de pesquisa e empresas focadas em sistemas não tripulados.

Dado e base: Projeto abrange 3.600 hectares de terras agrícolas sem uso nos naslegs de Bolugursky e Solovyevsky, com plano para centro de produção de ração.

O uso de drones agrícolas acelera o trabalho nos campos, aumenta a precisão e diminui o desgaste de máquinas tradicionais. Aisen Nikolaev determinou definir os parâmetros ideais de uso da tecnologia levando em conta o clima da Iacútia e preparar propostas para levar essa experiência a outros distritos.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.