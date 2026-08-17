Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Cooperativa na Iacútia utiliza aparelhos sem piloto em 170 hectares

Rússia

O chefe da Iacútia, Aisen Nikolaev, foi ao vilarejo de Myryla, no ulus de Churapchinsky, para conferir a operação de drones agrícolas nos campos. Ele informou o deslocamento pelo mensageiro MAX.

Квадрокоптер
Photo: www.pexels.com by The Lazy Artist Gallery is licensed under Бесплатное использование
Квадрокоптер

Status: Equipamentos em uso ativo para processamento de culturas e aplicação de fertilizantes na cooperativa "Ergis".

No cooperativo "Ergis", os aparelhos sem piloto cobrem 170 hectares. Parte dos drones foi montada dentro da própria república. A técnica integra o projeto "Sir Iye", que reúne nove organizações: universidades, centros de pesquisa e empresas focadas em sistemas não tripulados.

Dado e base: Projeto abrange 3.600 hectares de terras agrícolas sem uso nos naslegs de Bolugursky e Solovyevsky, com plano para centro de produção de ração.

O uso de drones agrícolas acelera o trabalho nos campos, aumenta a precisão e diminui o desgaste de máquinas tradicionais. Aisen Nikolaev determinou definir os parâmetros ideais de uso da tecnologia levando em conta o clima da Iacútia e preparar propostas para levar essa experiência a outros distritos.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Phlox subulata: como criar um tapete floral denso no jardim
Vida
Phlox subulata: como criar um tapete floral denso no jardim
Guia passo a passo para fazer suco de aipo e pepino equilibrado
Receitas e Culinária
Guia passo a passo para fazer suco de aipo e pepino equilibrado
Mais populares
Guia para elevar a aparência com peças básicas e ajustes simples

A percepção de valor de um guarda-roupa nem sempre está ligada ao preço das etiquetas ou à presença de marcas famosas em cada peça escolhida.

Guia para elevar a aparência com peças básicas e ajustes simples
Tendências de cortes de franja texturizados priorizam a arquitetura móvel
Tendências de cortes de franja texturizados priorizam a arquitetura móvel
Tendências de moda indicam retorno de silhuetas marcadas e cores saturadas
Regras básicas para usar calçados esportivos em ambientes profissionais
Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti Influência no voto Adilson Roberto Gonçalves A Copa do Mundo do goleiro, do apito e do cartão de Trump Freitas Jolivaldo
Maçãs no forno: método simples para transformar frutas em doces secos
Horta vertical com garrafas PET: como montar um sistema modular
Por que o Cotoneaster lucidus supera a Tuia e o Buxo em jardins urbanos
Por que o Cotoneaster lucidus supera a Tuia e o Buxo em jardins urbanos
últimos materiais
Níveis de mercúrio no Golfo de Taganrog crescem 20 vezes em um ano
Como usar jaqueta acolchoada no estilo old money na cidade
Agência Argus registra tarifas de frete de petróleo no nível mais alto desde 2005
Corporação Unida de Construção Aeronáutica anuncia chegada do MS-21
Vestígios de civilização Akiri revelam população milionária na Amazônia
Três movimentos caseiros para ativar a musculatura profunda do tronco
Cooperativa na Iacútia utiliza aparelhos sem piloto em 170 hectares
Mais de 5 mil estudantes de Khabarovsk terão aulas de chinês no próximo ano
Ureia no jardim: prazos, dosagens e restrições químicas de aplicação
Lírio-aranha traz elegância tropical e perfume cítrico ao jardim
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.