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Mais de 5 mil estudantes de Khabarovsk terão aulas de chinês no próximo ano

Rússia

Mais de 5 mil estudantes da rede pública do Território de Khabarovsk integrarão o ensino de língua chinesa ao seu currículo a partir do próximo ano letivo.

Школьный класс
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Школьный класс

Status: Implementação de sistema de ensino contínuo de idioma estrangeiro para o novo ano letivo.

A medida foi determinada pelo governador Dmitry Demeshin, que ordenou a criação de uma estrutura de aprendizado ininterrupto nas instituições educacionais da região. Para viabilizar a iniciativa, as escolas adotarão novas metodologias de ensino e realizarão treinamentos específicos para o corpo docente.

Dado e base: Mais de 5.000 alunos beneficiados no Território de Khabarovsk.

O objetivo da expansão é aumentar a competitividade dos graduados no mercado de trabalho, especialmente em setores como diplomacia, turismo e comércio internacional. Além disso, a proficiência no idioma visa facilitar o ingresso de estudantes russos em universidades na China.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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