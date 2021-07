O secretário de imprensa do presidente russo, Dmitry Peskov, disse que Vladimir Putin está trabalhando em um artigo histórico. No momento, o local de sua publicação não foi determinado, relata TASS.

Durante a linha direta, o chefe de estado disse que os povos ucraniano e russo estavam unidos, e a divisão foi causada pelas ações da Comunidade, do Império Austo-Húngaro e dos bolcheviques.

Putin prometeu escrever um artigo analítico sobre o assunto para transmitir mais uma vez sua posição.

"Vou escrever um artigo analítico separado. Espero que tanto na Rússia quanto na Ucrânia as pessoas o conheçam", disse o presidente.

Segundo Putin, as autoridades ucranianas são hostis à Rússia. O presidente observou que a exclusão do povo russo da população indígena é um erro do presidente Vladimir Zelensky.

As palavras do presidente russo já foram respondidas na Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, escreveu no Facebook que os povos ucraniano e russo são diferentes. Em sua opinião, os russos na Ucrânia são uma minoria nacional, pois têm "seu próprio país".

Pravda.Ru