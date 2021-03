Síria: Armas dos EUA encontrados em quartéis terroristas

Armas dos EUA apreendidas em quartéis terroristas na Síria

Damasco, 29 mar (Prensa Latina) O Exército e as Forças de Segurança encontraram hoje armas e munições, algumas de origem americana, em um quartel abandonado por terroristas na província de Deraa, no sul da Síria.

Imagens transmitidas pela televisão estatal mostraram o equipamento apreendido que inclui dezenas de fuzis automáticos, lançadores de RPG, projéteis, metralhadoras e rifles de precisão.

De acordo com um oficial do Exército, o quartel-general também contava com Malyutka e outros mísseis anti-blindados de fabricação americana, além de binóculos noturnos e equipamentos de telecomunicações.

Ele especificou que os moradores colaboraram e ofereceu informações sobre a localização dos quartéis.

Nossas unidades continuarão suas operações de varredura até que todas as áreas rurais de Deraa estejam livres das armas e minas remanescentes dos extremistas, disseram os militares.

Deraa foi declarada livre do terrorismo no verão de 2018, após uma reconciliação patrocinada pela Rússia, na qual os extremistas entregaram suas armas médias e pesadas, enquanto o restante partiu para a província de Idlib, no norte.

As áreas a oeste da província em torno dos territórios ocupados por Israel testemunham repetidos ataques contra os militares e líderes locais que Damasco atribui a células terroristas adormecidas, que estão seguindo instruções de seus patrocinadores em Israel e nos Estados Unidos para desestabilizar a área.

