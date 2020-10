Estou muito disposto a lutar pelo Brasil, diz Lula

Brasília, 28 Out (Prensa Latina) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que aos 75 anos de idade está muito disposto a lutar por seu país e se sente hoje agradecido por tudo o que o povo brasileiro fez por ele.

Em seu aniversário (27 de outubro), Lula reconheceu na rede social Facebook que está emocionado com as homenagens que recebeu dos camaradas do Partido dos Trabalhadores (PT) e de outras organizações políticas.



Da mesma forma, ele disse, 'de tantos amigos da luta internacional, da luta sindical, de artistas, de personalidades, de cada um de vocês que enviaram uma mensagem de amor'.



Ele ressaltou que, durante todo o dia de terça-feira, ficou emocionado várias vezes, desde o discurso do presidente do PT, Gleisi Hoffmann, na Câmara dos Deputados, 'até a homenagem ao meu neto Arthur, que me fez chorar'.



'Espero que depois de fazer 75 anos eu continue com a energia de 30 e o entusiasmo de 20. Estou muito disposto a lutar por este país, para recuperar a soberania e a dignidade desta nação', disse ele.



No dia anterior, Hoffmann destacou na Câmara o 75ú aniversário do ex-presidente, sua história e significado, assim como exigiu a demissão do Governador Jair Bolsonaro.



Ele destacou o legado de Lula na área da saúde e em outros setores da vida nacional (social, econômico e em defesa da soberania).



Hoffmann exigiu justiça para o ex-líder dos trabalhadores, com casos pendentes nos tribunais por supostos atos de corrupção, e denunciou a condenação sem crime e sem provas do ex-juiz Sérgio Moro.



O site oficial do PT afirma que, no aniversário do ex-presidente, a organização política e os movimentos sociais realizaram atividades no gigante sul-americano e no mundo.



Aponta que militantes e ativistas deixaram suas casas para comemorar e nas atividades, que também assumiram as campanhas eleitorais, coloriram as ruas de dezenas de cidades, com bolos, bandeiras, bonecos e discursos.



Os registros fotográficos em redes sociais traduzem a dimensão da importância e presença de Lula na vida política, social e afetiva dos brasileiros.



