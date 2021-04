Luta contra o Covid-19 leva a visita do Ministro do México à Rússia

Moscou 27 Abr (Prensa Latina) O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e seu homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, falarão na quarta-feira sobre temas da agenda bilateral, com destaque para o combate ao Covid-19, informou hoje o Chancelaria local.

A reunião inter-chanceleres será realizada no dia 28 de abril, e Ebrard retornará ao seu país no dia 29 de abril, após analisar outras prioridades com as contrapartes russas, como a diversificação dos laços comerciais, econômicos e de investimentos.



Atenção especial será dada às negociações dedicadas à luta contra a propagação do coronavírus SARS CoV-2, nas quais os dois países conseguiram estabelecer uma cooperação bem-sucedida, disse o comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Rússia.



O comércio bilateral atingiu a cifra de 2,2 bilhões de dólares no final de 2020, tornando aquele país o segundo parceiro comercial e econômico da Rússia entre os países latino-americanos, depois do Brasil, segundo o Itamaraty.



A cooperação entre as duas nações não depende da conjuntura política, é mutuamente benéfica e sustentável e se baseia no respeito mútuo pelos interesses de cada Estado, garantiu.



O Itamaraty defendeu que a visita do chanceler mexicano a Moscou deveria promover o fortalecimento dos laços da nação euro-asiática com associações de integração regional, incluindo a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).



Ele lembrou que a presidência temporária da Celac até 2022 corresponde ao México, país que o chanceler Lavrov visitou em fevereiro de 2020.



Em declarações à agência de notícias Sputnik antes de partir para Moscou, o chefe do Ministério das Relações Exteriores mexicano indicou que com a Rússia seu país está tentando chegar a um acordo sobre o empacotamento da vacina Sputnik V contra o Covid-19 na farmacêutica estatal Birmex.



Ele disse que as partes também poderiam cooperar na investigação da vacina nacional Patria, projeto em que cientistas mexicanos começarão os testes na primeira fase clínica de verificação.



