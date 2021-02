Cuba condena ataques dos EUA na fronteira com a Síria

Havana, 27 fev (Prensa Latina) O chanceler cubano Bruno Rodríguez condenou hoje os recentes atentados dos Estados Unidos na província síria de Deir Ezzor, perto da fronteira com o Iraque.

Em uma mensagem postada em sua conta no Twitter, o Ministro das Relações Exteriores descreveu a ação como 'uma flagrante violação da soberania e integridade territorial daquela nação irmã e do Direito Internacional e da Carta da ONU'.



Esta é a primeira operação militar do governo Joe Biden, que justificou o ataque em resposta aos recentes ataques no Iraque contra representantes dos Estados Unidos e seus aliados.



As forças dos EUA lançaram um ataque aéreo contra uma estrutura que, segundo o Pentágono, pertencia a milícias apoiadas pelo Irã, em retaliação aos recentes ataques dos EUA e da coalizão no Iraque.



Segundo relatos, vinte milicianos perderam a vida na área de Abu Kamal, na província de Deir Ezzor, devido a essa ofensiva.



O governo sírio, por sua vez, condenou o atentado e alertou que 'terá consequências que agravarão a situação na região'.



Um comunicado do Itamaraty assinala que 'esta agressão covarde contra áreas da província de Deir Ezzor, perto da fronteira síria-iraquiana, contradiz o direito internacional e a Carta das Nações Unidas'.



'O que as forças de ocupação dos EUA estão fazendo é um ataque flagrante à soberania, unidade e integridade dos territórios sírios e uma violação do direito internacional e das resoluções do Conselho de Segurança relacionadas a esta nação', disse o comunicado do governo sírio.



