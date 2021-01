Vietnã: Partido Comunista realiza congresso e elege nova liderança

O Congresso do PCV tem início no dia 25 deste mês e segue até o dia 2 de fevereiro

por Pedro Oliveira

Uma série de atividades públicas oficiais e uma grande parada militar com milhares de soldados - responsáveis principais pela defesa nacional da República Socialista do Vietnã - marcharam nas principais ruas de Hanói no último dia 10 de janeiro em comemoração ao XIII Congresso do Partido Comunista do Vietnã.

O Congresso do PCV teve início nesta segunda-feira ( 25) e segue até o dia 2 de fevereiro, quando serão divulgadas as resoluções do encontro, o novo plano socioeconômico quinquenal e os nomes do Comitê Central, que passará a ter uma grande influência no país até 2026.

O Vietnã foi um dos países no mundo que se destacou no combate à pandemia do coronavírus. É um dos países mais próximos de Wuhan, província chinesa em que se deu a primeira constatação de contágio dessa pandemia e ao mesmo tempo foi capaz de tomar todas as providências de Estado necessárias para o combate à crise sanitária. O fato é que 1.544 pessoas apenas foram contaminadas pelo vírus. Foram registradas 35 mortes até o momento numa população geral de quase 100 milhões de habitantes. A economia do país cresceu 3% no ano passado, e ao lado da China foi um dos pouquíssimos países que registraram crescimento econômico no mundo no ano passado. Em pesquisa realizada em maio de 2020, que avaliou como pessoas de 23 países avaliaram a resposta de seus governos à pandemia, o Vietnã obteve a segunda melhor pontuação.

Foto: voanews.com

A previsão de crescimento econômico para o ano de 2021 de um insuspeito Instituto britânico ligado à revista The Economist é de 5,2% e que em seguida voltará ao padrão de crescimento de 7% dos últimos anos. Em 35 anos - especialmente a partir de 1986 - a política de reformas denominada "Doi Moi" liderada pelo PCV foi capaz de transformar a economia do Vietnã em uma das que mais crescem internacionalmente

O Partido Comunista do Brasil - em documento enviado pelo vice-presidente Nacional do PCdoB e Secretário de Relações Internacionais do Partido, Walter Sorrentino - saudou os delegados presentes ao XIII Congresso do PCV nos seguintes termos:

"Queridos e queridas camaradas presentes ao Congresso do Partido Comunista do Vietnã,



É com profundo sentimento de solidariedade internacionalista que nos dirigimos aos nossos irmãos de luta socialista, delegados e delegadas que participam de mais este histórico Congresso do valoroso Partido Comunista do Vietnã.



Aproveitamos o ensejo para congratular o povo vietnamita pela forma absolutamente eficaz e responsável com que enfrentou a ameaça representada pela doença Covid-19, que já fez quase dois milhões de mortes ao redor do mundo, cerca de 200 mil dessas mortes no Brasil.



O fato de o Vietnã ter menos de 40 mortes é relevadora da capacidade do governo e do Partido Comunista do Vietnã que colocam, acima de tudo, a defesa dos interesses e da vida de sua população.



Para os comunistas brasileiros, as experiências socialistas vietnamitas têm um grande valor político e ideológico. Por esta razão, temos confiança em que as análises críticas e autocríticas do PCV servirão para nos apetrechar em nossa luta pelo socialismo no Brasil.



O cenário histórico internacional das batalhas contra as chagas do colonialismo e do imperialismo que se desenvolveram no período pós-Segunda Guerra Mundial foi marcado indelevelmente por dois eventos importantes. O primeiro, as grandes vitórias do povo vietnamita em Dien Bien Phu em 1954, contra o colonialismo francês, e o segundo, a expulsão dos invasores estadunidenses em Saigon (que foi rebatizada de Cidade de Ho Chi Minh, em 1975). Isso demonstrou, uma vez mais, que a luta decidida de todo um povo em defesa de sua integridade territorial e de sua unidade nacional e cultural podia ter êxito, mesmo diante das mais violentas e melhor armadas potências capitalistas.



A história nos ensina que o Vietnã nasceu como uma Nação Independente em 1945 - com a proclamação da Independência nas palavras de seu grande líder Ho Chi Minh - em 2 de setembro, na capital, Hanói. E se completou com sua libertação total, em 1975.



A partir de então, o Vietnã não apenas aspirou defender seu legítimo direito de desligar-se do passado colonial, mas passou a evoluir na escala civilizacional, tornando-se um país com identidade própria, com uma economia planejada e uma sociedade avançada cultural e tecnologicamente.



Só o socialismo podia ter aberto essas portas. Neste processo, o Partido Comunista do Vietnã liderou seu povo corajoso e organizou suas forças produtivas, para descortinar novos horizontes para o país.

Valorizamos muito as premissas renovadoras de desenvolver o mercado econômico sob orientação socialista, conquistar a estabilidade macroeconômica, e criar um clima e uma força dirigente em prol do desenvolvimento socioeconômico do país; acelerar a reestruturação econômica, alterando o seu modelo de crescimento e aumentando a produtividade, a efetividade e a competitividade; construir maior infraestrutura e novas áreas urbanas; e elevar a qualidade dos recursos humanos e aprofundar o potencial científico e tecnológico; desenvolver a cultura e a sociedade socialistas, elevando o nível médio de qualidade de vida da população; responder positivamente às mudanças climáticas, prevenindo e controlando desastres naturais, e ao mesmo tempo mobilizando recursos naturais e protegendo o meio ambiente.



Isso se mostra um justo caminho, aos 35 anos da política de Renovação e os 30 anos da implementação da plataforma de construção e desenvolvimento nacional do Vietnã, ao lado de fortalecer o papel do PC do Vietnã com a luta permanente contra a corrupção e o desperdício, indispensáveis para assegurar a liberdade do povo e os direitos democráticos na esfera do desenvolvimento social e econômico, garantindo a obediência às leis do país.

Hoje vocês comemoram também os êxitos da renovação na construção do socialismo, a serem apreciados e aprimorados no presente Congresso. Temos certeza de que as diretivas e tarefas concretas para o Plano Quinquenal de 2021 a 2026 e as metas e diretivas até 2030, quando será comemorado o centenário da fundação do Partido, com uma visão perspectiva do desenvolvimento nacional até 2045, serão decisões importantes desse Congresso.

Recebam nossos melhores cumprimentos e votos de pleno de sucesso. Viva o XIII Congresso do Partido Comunista do Vietnã!"

Walter Sorrentino, Vice-presidente nacional do PCdoB e Secretário de Relações Internacionais

https://vermelho.org.br/2021/01/25/vietna-partido-comunista-realiza-congresso-e-elege-nova-lideranca/

Foto: voanews.com